Ducati Desmo 450SM: Supermoto-Rennmotorrad mit spezifischem Fahrwerk

Mit der Desmo 450SM beehrt uns Ducati mit einer Supermoto-Version des Motocross-Motorrads Desmo 450MX. Fahrwerk, Gabelbrücken, Räder, Bremsanlage, Endübersetzung, Anti-Hopping-Kupplung und Elektronik wurden so abgestimmt, dass sie auf Supermoto-Strecken Präzision, Kontrolle und Performance bieten.

Werbung

Werbung

Das Fahrwerk spielte bei der Entwicklung der Desmo 450SM eine zentrale Rolle. Erstmals bei einem Supermoto-Motorrad war Showa direkt an der Entwicklung beteiligt, um die für diese Disziplin erforderliche Balance zu erreichen. Die 49er USD-Gabel mit geschlossenem Cartridge-System ist in Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar und verfügt über spezielle Federn und eine spezifische Abstimmung, 280 mm Federweg sowie eine Kashima-Beschichtung auf der Innenseite der Aussenrohre. Die aus dem Vollen gefrästen Gabelbrücken weisen einen größeren Abstand der Gabelrohre auf, um ausreichend Freiraum für das breitere Vorderrad zu schaffen. Am Heck ist das einstellbare Showa-Federbein über eine progressive Umlenkung angelenkt und bietet 295 mm Federweg.

Die Handprotektoren und der verkürzte vordere Kotflügel wurden speziell für die Anforderungen dieser Disziplin neu gestaltet. Auch die Gabelprotektoren sind kürzer ausgeführt und schaffen dadurch mehr Platz für den im Supermoto üblichen 125/75-Slickreifen vorn. Die Felgen messen 16,5 Zoll vorn und 17 Zoll hinten, verfügen über ein Excel-Felgenprofil und sind mit dem Bartubeless-System ausgestattet. Durch den Entfall der Schläuche werden die rotierenden und ungefederten Massen um 1,2 kg reduziert. Ab Werk ist die Desmo 450SM mit Metzeler Racetec Slick SM ausgestattet – denselben Reifen, die auch in der Weltmeisterschaft verwendet werden.

Kein Umbau, sondern eine startbereite Rennmaschine: Ducati Desmo 450SM Foto: Ducati Kein Umbau, sondern eine startbereite Rennmaschine: Ducati Desmo 450SM © Ducati

Werbung

Werbung

Die Bremsanlage wurde entwickelt, um unter den für Supermoto typischen Bedingungen hohe Bremsleistung und optimale Dosierbarkeit zu gewährleisten. Vorn kommen ein linksseitig radial montierter Brembo Stylema-Bremssattel und eine schwimmend gelagerte Galfer-Bremsscheibe mit 310 mm Durchmesser und Aluminiumflansch zum Einsatz. Hinten besteht die Bremsanlage aus einer 240er Bremsscheibe von Galfer und einem schwimmend gelagerten Brembo-Bremssattel.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Der Aluminiumrahmen entspricht dem der Motocross-Version, dessen Design einen möglichst geradlinigen Ansaugkanal erlaubt, was die Effizienz des Motors steigert. Die desmodromische Ventilsteuerung ermöglicht eine maximale Drehzahl von 11.900/min und damit einen breiten nutzbaren Drehzahlbereich. Dadurch kann der Fahrer die einzelnen Gänge länger ausdrehen und Schaltvorgänge reduzieren. Ducati macht kein Geheimnis um die Motorperformance und nennt 63,5 PS bei 9.400/min und 53,5 Nm bei 7500/min.

Das Getriebe verfügt über einen Schaltautomaten zum Hochschalten und ist mit einer speziell für die Desmo 450SM abgestimmten Suter-Antihopping-Kupplung ausgestattet, um den erwünschten Schlupf des Hinterrads am Kurveneingang optimal zu kontrollieren.

Ducati bringt die adaptive Traktionskontrolle in den Supermoto-Rennsport Foto: Ducati Ducati bringt die adaptive Traktionskontrolle in den Supermoto-Rennsport © Ducati

Werbung

Werbung

Mit der Desmo 450SM hält erstmals die patentierte Ducati Traction Control Einzug in den Supermoto-Rennsport. Das System wurde speziell für den Supermoto-Einsatz abgestimmt und kann den tatsächlichen Schlupf des Hinterrads ermitteln. Das in vier Stufen einstellbare und abschaltbare System greift in die Motorparameter ein, um Traktion und Fahrstabilität bei wechselnden Gripverhältnissen zu verbessern.

Zur elektronischen Ausstattung gehören außerdem Startkontrolle und Motorbremskontrolle. Wie die Traktionskontrolle lassen sich auch diese Systeme in verschiedenen Stufen konfigurieren und mit zwei Riding Modes verknüpfen. Über die X-Link App kann der Fahrer die Riding Modes an seine individuellen Anforderungen und die jeweiligen Streckenbedingungen anpassen.

Die Wartungsintervalle entsprechen dem in dieser Kategorie üblichen Niveau: Der Austausch des Kolbens und die Kontrolle des Ventilspiels sind nach 45 Betriebsstunden vorgesehen, eine vollständige Motorrevision nach 90 Stunden, dazu Ölwechsel alle 15 Stunden. Um Wartungsarbeiten zu erleichtern, werden die Deckel von Lichtmaschine, Kupplung und Zylinderkopf nicht mit einer Dreikomponenten-Dichtmasse abgedichtet. Stattdessen kommen am Zylinderkopf Metalldichtungen und an den beiden anderen Deckeln Gummidichtungen zum Einsatz.

Die ausschliesslich für den Rennsport konzipierte Desmo 450SM hat keine Strassenzulassung und wird ab Dezember 2026 bei ausgewählten europäischen Händlern erhältlich sein, in Deutschland zum Preis von 13.290 € (Schweiz Fr. 12.690.-, Österreich 13.290 €).

Werbung