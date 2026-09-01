KTM 450 SMR 2027: Was die neue Supermoto aus Mattighofen jetzt besser kann

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KTM stellt die neue 450 SMR vor. Das Modelljahr 2027 präsentiert sich in einem neuen Design und soll dank der neuen Premium-Herstellergarantie noch umfassenderen Schutz bieten.

«Die technisch hochentwickelte und zugleich unverfälscht kompromisslose KTM 450 SMR bleibt die Referenz im wettbewerbsorientierten Supermoto-Segment», hieß es in der Pressemitteilung zur neuen Supermoto, die KTM am 1. September präsentierte.

Die KTM 450 SMR des Modelljahres 2027 ist mit dem bekannten drehfreudigen 450-ccm-Motor ausgestattet. Verschiedene Fahrmodi, Traktionskontrolle, Launch Control und die SUTER-Anti-Hopping-Kupplung sollen dafür sorgen, dass die Leistung jederzeit kontrolliert und effizient auf den Asphalt gebracht wird.

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KTM 450 SMR 2027 Foto: KTM KTM 450 SMR 2027 © KTM

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Das neue Paket erfülle die FIM-Lärmvorgabe von 109 dB und sei Dank verstärkter Befestigungspunkte sicher im Chassis verankert. Der bewährte Rahmen würde präzises Feedback, hohe Stabilität und ein spielerisches Handling bieten. Die Rennsport-DNA steckt in jedem Detail der KTM 450 SMR. Von der Ergonomie über die konsequente Massenzentralisierung bis hin zu den markant geformten Verkleidungsteilen, die eine präzise und aktive Fahrerposition ermöglichen würden.

Bei der Weiterentwicklung der flotten 450er soll zudem die Wartungsfreundlichkeit im Fokus gestanden haben. Dazu zählen unter anderem die leicht zugängliche Airbox und der verschraubte Kühlerdeckel. Das WP XACT Fahrwerk mit 48-mm-Closed-Cartridge-Gabel und optimiertem Federbein bietet umfassende Einstellmöglichkeiten und lässt sich auf unterschiedlichste Bedingungen abstimmen – griffiger Rennasphalt, lose Untergründe oder typische Supermoto-Sprünge. Für die passende Verzögerung sorgen Bremsen von Brembo.

Mit dem Gewinn des FIM-Supermoto-Weltmeistertitels 2025 in der S1GP-Klasse mit Lukas Höllbacher zählt die KTM 450 SMR zu den erfolgreichsten und konkurrenzfähigsten Motorrädern ihrer Kategorie. «Mit ihrer dominanten orangefarbenen Lackierung sowie den schwarzen Handprotektoren, Felgen, dem Schalldämpfer und der Sitzbank strahlt sie pure Rennsport-DNA aus», verspricht KTM. Ein umfangreiches KTM-PowerParts-Programm würde zudem zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung bieten.

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Jede KTM wird serienmäßig mit einer Herstellergarantie ausgeliefert. Für das Modelljahr 2027 wird dieser Schutz durch die neue Premium-Herstellergarantie erweitert. «Das bedeutet noch mehr Sicherheit und Vertrauen, ganz ohne zusätzliche Kosten», so KTM.

Die KTM 450 SMR 2027 ist ab September bei autorisierten KTM-Händlern erhältlich. Der Listenpreis wird mit 13.499,- Euro angegeben. Weitere Informationen gibt es auf KTM.com .