Supermoto-ÖM 2026 in Melk: Andreas Buschberger mit Sieg zum Titel
Das Saisonfinale der Supermoto-ÖM in Melk verlief ohne Überraschungen. Mit dem Sieg im ersten Lauf sicherte sich Husqvarna-Ass Andreas Buschberger den Titel. Knapper ging es um die Plätze 2 und 3 zu.
Andreas Buschberger kam als Führender zum Saisonfinale in die Wachau und holte sich im ersten Rennen Sieg Nummer 8 und sackte bereits damit den ÖM-Titel ein. Im zweiten Lauf fügte der Husqvarna-Pilot einen dritten Platz seiner Statistik hinzu.
Rudi Bauer stellte seine GASGAS auf die Laufplätze 4 und 5, womit er den zweiten Platz in der Tabelle festigte. Im zweiten Lauf packten der Tscheche Sitniansky und der Ungar Suranyi ihren Speed voll aus und wurden als Erster und Zweiter abgewinkt. Da war die ÖM aber für die Österreicher bereits in trockenen Tüchern.
Ergebnis Supermoto-ÖM Melk
1. Lauf: 1. Andreas Buschberger, Husqvarna. 2.Milam Sitniansky (CZ) Honda. 3. Thomas Hiebl (D) Husqvarna. 4. Balazs Suranyi (H) KTM. 5. Rudi Bauer, GasGas. 6. Erik Provaznik (CZ) KTM.
2.Lauf: 1. Sitniansky. 2. Suranyi. 3. Buschberger. 4. Bauer. 5. Hiebl. 6. Provaznik.
ÖM‑Endstand nach 10 Rennen
1.Buschberger 238 Punkte. 2. Bauer 201. 3. Suranyi 189. 4. Hiebl 174. 5. Schneider 137. 6. Larcher 134.
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