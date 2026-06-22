Supermoto-ÖM, Greinbach: Buschberger und Bauer grillen die Konkurrenz

Der erste Lauf im steirischen Greinbach stand klar im Zeichen von Andreas Buschberger. Der Husqvarna-Pilot, der als Führender ins PS Racing Center gekommen war, fädelte sich gleich zu Beginn an der Spitze ein und hielt seine 17 Verfolger in Schach. Rudi Bauer, auf der einzigen GASGAS im Feld unterwegs, holte sich Rang 2 vor dem stark agierenden Deutschen Thomas Hiebl. Da musste auch der Ungar Suranyi zurückstecken, der damit nur Vierter wurde. Dahinter duellierten sich Manuel Stehrer (KTM) und Markus Larcher (Husqvarna) um die Plätze.

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Dem zweiten Lauf drückte Bauer seinen Stempel auf. Er holte sich den ersten Laufsieg der Saison und konnte damit den ungarischen KTM-Crack Suranyi in der Meisterschaftswertung auf den dritten Platz verdrängen. Ein Ausrutscher Buschbergers endete schließlich auf der vierten Position, doch behielt er die ÖM-Führung. Zufrieden konnte Hiebl den Tag abschließen. Rang 2 und 3 standen zu Buche und er ist auf Tuchfühlung mit dem Spitzentrio. Der nicht am Start gewesene Bernhard Hitzenberger verlor den Titel als bester Ducati-Fahrer an Raphael Schneider , der zweimal Siebter wurde.

Ergebnis Supermoto ÖM Greinbach

1. Lauf: 1. Andreas Buschberger, Husqvarna. 2. Rudolf Bauer, GasGas. 3. Thomas Hiebl (D) Husqvarna. 4. Balazs Suranyi (H) KTM. 5. Manuel Stehrer, KTM. 6. Markus Larcher, Husqvarna.

2. Lauf: 1. Bauer. 2. Hiebl. 3. Suranyi. 4. Buschberger. 5. Larcher. 6. Stehrer.

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ÖM-Stand nach 2 Rennen

1.Buschberger 93 Punkte. 2. Bauer 85. 3. Suranyi 80. 4. Hiebl 71. 5. Schneider 60. 6. Larcher 57.Domes