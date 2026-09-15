Hunter Lawrence (Honda): Jetzt sogar beide Handgelenke verletzt

Beim Saisonfinale auf dem Ironman Raceway kollidierte Hunter Lawrence (Honda) in der ersten Runde des ersten Laufs mit Haiden Deegan (Yamaha). Deegan stürzte direkt vor ihm in einer Rechtskehre. Hunter konnte nicht ausweichen und ging ebenfalls zu Boden. Der Crash sah zwar harmlos aus, doch Hunter hatte sich dabei das 'gute' linke Handgelenk verletzt. Seit dem Detroit-Supercross im März dieses Jahres klagte er über Probleme mit dem rechten Handgelenk. Seit Ironman kommt nun also auch noch das linke Handgelenk dazu.

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In Columbus überrundet

Beim ersten SMX-Playoff im Schlamm von Columbus kam der Australier nicht mit den Bedingungen zurecht. Er stürzte mehrfach und wurde sogar zweimal von der Spitze überrundet. «Leider bereitete mir auch wieder mein rechtes Handgelenk Probleme, das ich mir im Supercross angeschlagen hatte, aber insgesamt hatte ich Schmerzen in beiden Händen. Wir haben Röntgenaufnahmen, MRTs usw. durchführen lassen. Meine Hand hatte nach Ironman die Größe eines Baseballschlägers und das Handgelenk war so dick wie mein Unterarm.»

Tabellenführung verloren

Den zweiten Lauf beendete Hunter auf Platz 8, diesmal 'nur' mit einer Runde Rückstand. Mit einem 21-8-Ergebnis beendete er den Tag auf dem 15. Platz und holte damit nur 7 Punkte. In der Tabelle fiel er auf Platz 6 zurück, mit 10 Punkten Rückstand zur Spitze. Das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch kein Beinbruch, denn in den kommenden beiden Playoffs wird sich die mögliche Punktausbeute verdoppeln und verdreifachen. Viel Zeit zum Auskurieren hat Hunter nicht. Am kommenden Samstag geht es im Dignity Health Sports Park von Carson (Kalifornien) mit dem 2. Playoff weiter.

SMX/Meisterschaftsstand nach Playoff 1 von 3:

Jorge Prado (E), KTM, 42 Punkte Haiden Deegan (USA), Yamaha, 40, (-2) Cooper Webb (USA), Yamaha, 38, (-4) Ken Roczen (D), Suzuki, 34, (-8) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 33, (-9) Hunter Lawrence (AUS), Honda, 32, (-10) Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 28, (-14) Aaron Plessinger (USA), KTM, 22, (-20) Eli Tomac (USA), KTM, 22, (-20) Jordon Smith (USA), Triumph, 21, (-21)

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