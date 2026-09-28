Jorge Prado (KTM) über die Siegprämie: «Es geht nicht ums Geld»

Jorge Prado gewann am vergangenen Wochenende in Ridgedale die SuperMotocross-Weltmeisterschaft 2026. Die SMX-Serie verbindet Supercross und Motocross und belohnt den Champion mit einer Siegprämie von einer Million US-Dollar – dem höchsten Preisgeld im Motocross-Sport.

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Jorge Prado gewann den zweiten Lauf in Ridgedale und wurde SMX-Champion Foto: Align Media Jorge Prado gewann den zweiten Lauf in Ridgedale und wurde SMX-Champion © Align Media

Haiden Deegan ging 'All In'

Haiden Deegan wusste, dass er Prado schlagen musste, um den SMX-Titel im letzten Playoff der Saison noch zu gewinnen. 'Dangerboy' Deegan hatte den ersten Lauf gewonnen und sah sich vor dem Start zum entscheidenden zweiten Lauf mental im Vorteil. Wenn er Prado überholt hätte und der Spanier am Ende auf Platz 4 gelandet wäre, hätte Prado die Meisterschaft verloren.

Jorge Prado im Ziel Foto: Align Media Jorge Prado im Ziel © Align Media

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Jorge Prado in Ridgedale Foto: Align Media Jorge Prado in Ridgedale © Align Media

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Prado: «Ich bin nur auf Sieg gefahren»

«Ich ging in den zweiten Lauf, um auf Sieg zu fahren», erklärte Prado nach dem Rennen. «Eine andere Möglichkeit hatte ich gar nicht im Kopf. Ich wusste, dass ich die Meisterschaft nur gewinne, wenn ich auch den Laufsieg hole. In einigen Streckenteilen war ich schneller als Deegan, in anderen Bereichen konnte er wieder aufholen. Ich konnte es mir also an der Spitze nicht bequem machen. Als er nur noch 3 Sekunden hinter mir war, habe ich damit gerechnet, dass er mich direkt attackieren wird. Dann sind wir auf einen Überrundeten aufgelaufen, der direkt auf der Ideallinie fuhr. Ich musste in der 180-Grad-Kehre voll in die Bremsen gehen und da stach er innen hinein, mir direkt vors Vorderrad, aber ich stürzte nicht und dachte mir: Okay, jetzt musst du wirklich loslegen.» Prado hinterschnitt Deegans Linie, ging wieder in Führung und gewann den Lauf.

Jorge Prado gewann in Ridgedale den zweiten Lauf Foto: Align Media Jorge Prado gewann in Ridgedale den zweiten Lauf © Align Media

Ich habe damit gerechnet, dass er mich direkt attackieren wird. Jorge Prado

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Jorge Prado über Haiden Deegans Attacke

«Ich mag diese Spiele eigentlich nicht», erklärte Prado. «Das ist nicht meine Art, Rennen zu fahren, aber ihm [Haiden Deegan] scheint es zu gefallen. Vielleicht konnte er das mit Fahrern in anderen Klassen machen, aber nicht mit mir. Wenn man so Rennen fährt, endet das normalerweise schlecht. Wenn man sauber fährt, hat man meiner Meinung nach bessere Karten.»

«Ich renne dem Geld nicht hinterher, so wie er [Haiden Deegan] es tut. Ich fahre aus Leidenschaft Rennen, weil ich diesen Sport liebe. Nachdem ich in der MXGP viel erreicht hatte, kam ich in die USA und bewies, dass ich auch hier gewinnen kann. Meine Leidenschaft treibt mich an – und sie hat mich schließlich zur Nummer eins gemacht.»

Ergebnis Playoff 3, Ridgedale

Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-2 Jorge Prado (E), KTM, 5-1 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-3 Ken Roczen (D), Suzuki, 2-5 Cooper Webb (USA), Yamaha, 4-4

450-SMX-Endstand 2026

Jorge Prado (E), KTM, 158 Punkte Haiden Deegan (USA), Yamaha, 151, (-7) Hunter Lawrence (AUS), Honda, 136, (-22) Ken Roczen (D), Suzuki, 128, (-30) Cooper Webb (USA), Yamaha, 123, (-35)

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