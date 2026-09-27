Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jorge Prado ist World-Supercross-Champion 2026

3. SMX-Playoff in Ridgedale (Missouri): Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan ging hoch motiviert ins dritte und entscheidende SMX-Playoff, bei dem es die dreifache Punktausbeute und natürlich auch die Millionen-Siegesprämie zu gewinnen gab. Deegan sicherte sich mit Bestzeit im Qualifying die Pole-Position. Er war mit einem Vorsprung von 0,4 Sekunden schneller als Motocross-Champion Hunter Lawrence (Honda).

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Kombiniertes Qualifying Ridgedale

Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1:13,296 Hunter Lawrence (AUS), Honda, -0,411 Jorge Prado (E), KTM, -0,640 Ken Roczen (D), Suzuki, -1,301 R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, -1,431 Cooper Webb (USA), Yamaha, -1,479

Deegan übernahm die Führung

Den Holeshot zum ersten Lauf zog dann auch Deegan. Jorge Prado kam nicht gut aus dem Startgatter heraus und rangierte nur im Mittelfeld. Der Spanier musste in dieser Situation unbedingt so weit wie möglich nach vorne fahren, um seine Titelchancen zu bewahren und genau das tat er. Prado zeigte Biss, attackierte und fuhr bis auf den 5. Platz nach vorne.

Ken Roczen von Überrundeten eingebremst

Ken Roczen startete im ersten Lauf hinter Haiden Deegan auf Platz 2 und konnte den Führenden auch unter Druck setzen und in mehrere Fehler treiben. Deegan befand sich mehrfach in akuter Sturzgefahr, doch er fing alle Quersteher ab, während Ken Roczen hinter ihm mit Überrundungen haderte. Deegan gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 3,1 Sekunden vor Ken Roczen, Hunter Lawrence, Cooper Webb. Jorge Prado beendete den Lauf auf Platz 5 und damit befand sich der Titelgewinn in akuter Gefahr.

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Entscheidung fiel erst im zweiten Lauf

Mit Platz 5 im ersten Lauf von Prado wurde es vor dem zweiten Lauf extrem spannend. Prado brauchte jetzt unbedingt ein gutes Ergebnis, um seine Titelchancen zu bewahren. Auch Hunter Lawrence und Ken Roczen hätten den Titel zu diesem Zeitpunkt noch gewinnen können, falls Prado außerhalb der Top-4 gelandet wäre. Vor dem Rennen brachte Prado einen Vorsprung von 16 Punkten mit, die aber bei dreifacher Punktausbeute beim 3. Playoff für seine Kontrahenten noch aufholbar waren. Der Spanier zeigte Nervenstärke und legte einen seiner Blitzstarts hin, während Ken Roczen gar nicht gut startete und sich in der ersten Kurve nur auf der 15. Position wiederfand.

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Prado um eine Million reicher

Prado führte im zweiten Lauf vor Deegan, Lawrence und RJ Hampshire. Die beiden Titelaspiranten lagen vorn und damit kam es im letzten Rennen der Saison zum absoluten Showdown. Deegan ging volles Risiko und setzte damit alles auf eine Karte, doch Prado blieb konzentriert und beging kaum Fehler. Am Ende kam Deegan bis auf 0,4 Sekunden an Prado heran, attackierte mit einem Blockpass und schien schon am Spanier vorbei zu sein, doch Prado hinterschnitt mit einem cleveren Manöver Deegans Linie und ging seinerseits wieder in Führung. Deegan setzte in der letzten Runde noch einmal zum Überholen an, doch Prado fuhr solide weiter und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 1,7 Sekunden vor 'Dangerboy' Deegan und Hunter Lawrence. Mit einem 5-1-Ergebnis wurde der Spanier Zweiter der Tageswertung und das genügte zum Titelgewinn 2026 und zum Gewinn der Siegerprämie in Höhe von einer Million Dollar! Im Ziel konnte er sein Glück kaum fassen.

Haiden Deegan wurde Tagessieger

Mit einem 1-2-Ergebnis wurde Haiden Deegan Tagessieger und mit einem Rückstand von 7 Punkten beendete der Star-Racing-Yamaha-Werksfahrer die SMX-Supermotocross-Meisterschaften auf dem zweiten Platz und einer Prämie von 500.000 US-Dollar. Hunter Lawrence wurde mit zwei dritten Plätzen Dritter der Tageswertung und beendete auch die Meisterschaften auf Platz 3, wofür er 250.000 US-Dollar erhielt.

Haiden Deegan wurde Gesamt-Zweiter Foto: AMA Haiden Deegan wurde Gesamt-Zweiter © AMA

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Prado, der verdiente Sieger

Zur Erinnerung: Jorge Prado wechselte Ende 2024 als MXGP-Motocross-Weltmeister aus Europa in die USA, wechselte zu Kawasaki und haderte in seinem ersten Amerika-Jahr mit massiven Problemen. Nach dem Saisonende 2025 löste er unter großen Schwierigkeiten seinen Vertrag auf und wechselte ins Red-Bull-KTM-Werksteam, wurde in diesem Jahr Neunter der US-Supercross-Meisterschaften und Vierter der AMA Pro Motocross Championships. Er startete in die SMX-Playoffs auf Platz 2 hinter Hunter Lawrence. Bei den SMX-Supermotocross-Meisterschaften kommt es besonders auf Konstanz über die gesamte Saison an und außerdem geht es speziell bei den Playoff-Runden um starke Nerven. All diese Fähigkeiten hat Prado in dieser Saison bewiesen und deshalb ist dieser Erfolg absolut verdient.

Jorge Prado kann seinen Erfolg im Ziel noch nicht fassen Foto: AMA Jorge Prado kann seinen Erfolg im Ziel noch nicht fassen © AMA

Das 450er-Podium in Ridgedale Foto: AMA Das 450er-Podium in Ridgedale © AMA

Ken Roczen am Ende Gesamt-Vierter

Nach der ersten Runde des zweiten Laufs befand sich Ken Roczen nach seinem misslungenen Start bereits auf Platz 10. Später fuhr der Deutsche noch bis auf Platz 5 nach vorn und mit einem 2-5-Ergebnis wurde er schließlich Vierter der Tageswertung und Vierter im SMX-Endklassement, wofür er ein Preisgeld in Höhe von 200.000 US-Dollar erhielt.

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Die Zukunft von Ken Roczen

Ob der Thüringer seine Karriere im kommenden Jahr fortsetzen oder beenden wird, ist im Moment noch unklar. Ken Roczen wird in diesem Jahr zunächst noch an den australischen Supercross-Meisterschaften und am Supercross Paris teilnehmen. Möglicherweise werden das seine letzten Auftritte auf zwei Rädern werden, aber die endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen.