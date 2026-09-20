Julien Beaumer (KTM) gewinnt zweites SMX-Playoff in Los Angeles

Zweites SMX-Playoff der 250er-Klasse im Dignity Health Sports Park von Carson (Los Angeles): Vor dem Start zum ersten Lauf brach bei Tabellenführer Levi Kitchen (Kawasaki) Hektik aus, denn sein Starthaken rutschte heraus und musste in den letzten Sekunden vor dem Start wieder eingehängt werden.

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Laufsieg Julien Beaumer

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Julien Beaumer (KTM) zog den Holeshot, während sich der neuseeländische Supercross- und Motocross-Champion Cole Davies nach schlechtem Start erst durchs Feld nach vorne arbeiten musste. Sein Yamaha-Teamkollege Nate Thrasher ging in einer Rhythmuspassage hart zu Boden und sowohl HRC-Werksfahrer Chance Hymas als auch Davies stürzten in diesem Rennen. Julien Beaumer, der schon im Zeittraining der Schnellste war, gewann den ersten Lauf vor Ryder DiFrancesco (Husqvarna) und Cole Davies (Yamaha).

Laufsieg Kitchen, Tagessieg Beaumer

Auch vor dem zweiten Lauf herrschte Hektik im Team von Levi Kitchen. Noch am Startbalken wurde sein Vorderrad gewechselt. Julien Beaumer zog erneut den Holeshot vor Ryder DiFrancesco. Cole Davies flog in diesem Rennen heftig per Highsider ab und schlug hart auf den Boden auf. Ryder DiFrancesco konnte nicht ausweichen und kollidierte mit dem Bike von Davies. Davies musste das Rennen mit verbogenem Bike aufgeben. Titelverteidiger Jo Shimoda (Honda), der Lauf 1 auf Platz 6 beendete, ging am Ende noch an Julien Beaumer vorbei und kam damit auf Platz 2 ins Ziel. Julien Beaumer wurde mit einem 1-3-Ergebnis Tagessieger und holte sich damit die 50 Punkte. Ryder DiFrancesco wurde mit einem 2-5-Ergebnis Zweiter. Levi Kitchen (Kawasaki) zeigte besonders im zweiten Lauf eine kämpferisch starke Leistung und wurde mit einem 7-1-Ergebnis Dritter der Tageswertung. Damit verteidigte er vor dem 3. und entscheidenden SMX-Playoff eine Tabellenführung. Ryder DiFrancesco verkürzte seinen Rückstand jedoch von 7 auf 3 Punkte. Julien Beaumer machte einen gewaltigen Sprung nach vorne. Er rückte von Platz 10 auf 3 vor. Das letzte Playoff der Saison 2026 wird am kommenden Wochenende in der Thunder Ridge Nature Arena von Ridgedale (Missouri) ausgetragen.

Ergebnis Playoff 2, Los Angeles:

Julien Beaumer (USA), KTM, 1-3 Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 2-5 Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 7-1 Jo Shimoda (J), Honda, 6-2 Kayden Minear (AUS), Yamaha, 5-8 Pierce Brown (USA), Yamaha, 10-4 Drew Adams (USA), Kawasaki, 3-14 Landen Gordon (USA), Yamaha, 12-6 Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 8-11 Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 14-7

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Stand nach Playoff 2 von 3:

Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 87 Punkte Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 84, (-3) Julien Beaumer (USA), KTM, 71, (-16) Kayden Minear (AUS), Yamaha, 57, (-30) Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 56, (-31) Jo Shimoda (J), Honda, 56, (-31) Cole Davies (NZL), Yamaha, 53, (-34) Chance Hymas (USA), Honda, 51, (-36) Drew Adams (USA), Kawasaki, 48, (-39) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 45, (-42)