Ken Roczen (Suzuki): «Lange nicht gefahren, aber fit für die Playoffs»

Nach seinem Exkurs auf vier Rädern kehrt der deutsch-amerikanische US-Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) beim ersten SMX-Playoff in Columbus (Ohio) nach einer Pause von 18 Wochen wieder in den Wettbewerb zurück. «In Florida hat es den ganzen Sommer über geregnet», erklärte der Thüringer am Pressetag vor dem Rennen. «Ich bin nur sehr wenig zum Fahren gekommen. Alle zwei Wochen bin ich mal aufs Motorrad gestiegen. Fitness-seitig mache ich mir keine großen Sorgen, aber ich werde ein paar Aufwärmrunden brauchen», meinte der Thüringer. Im ersten freien Training in Columbus war Ken Roczen zunächst erstmal der Schnellste.

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Hunter Lawrence: Probleme mit dem linken Handgelenk

Hunter Lawrence, der die US Nationals gewonnen hat und als Führender in die Playoffs geht, erklärte bei der Pressekonferenz, dass er den gesamten Sommer über mit einer Handgelenksverletzung der linken Hand (Bänder und Knorpel) haderte. «Ich habe versucht, die Hand in den letzten zwei Wochen etwas zu schonen. Wegen des Regens bin ich nur einmal gefahren und ich bin optimistisch.»