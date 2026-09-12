250 Playoff 1: Levi Kitchen siegt im Schlamm und übernimmt die Führung

Erstes SMX Playoff im offenen 'Historic Crew Stadium' in Columbus (Ohio). Schon in den Morgenstunden gingen massive Regenfälle nieder, sodass der Zeitplan mehrmals umgestellt werden musste. Die Trainings wurden komplett gestrichen. Es ging direkt mit dem Rennen der nicht direkt qualifizierten Wildcard-Piloten los.

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Wild-Card-Rennen

Nick Romano (Kawasaki) zog den Holeshot und gewann das erste Schlammrennen. Max Anstie (Yamaha) stürzte, fiel ans Ende des Feldes zurück, musste eine Aufholjagd starten. Der Brite verpasste die Qualifikation der Top-6 auf Platz 7 am Ende nur knapp. Neben dem Sieger Romano qualifizierten sich Pierce Brown (Yamaha), Henry Miller (Kawasaki), Cameron McAdoo (Kawasaki), Marschall Weltin (Kawasaki) und Parker Ross (Yamaha) für das Playoff.

Erstes Schlammrennen

Ohne Besichtigungsrunde ging es in den ersten Lauf. Cole Davies (Yamaha) zog den Holeshot vor Daxton Bennick (Husqvarna). Chance Hymas (Honda) und Julien Beaumer (KTM) gingen schon in den ersten Runden zu Boden. SMX-Titelverteidiger Jo Shimoda (Honda) haderte mit den Bedingungen. Der Japaner kam mit einer Runde Rückstand auf dem 16. Platz ins Ziel. Davies schien das Rennen perfekt zu kontrollieren, doch nach einer harten Landung blieb er plötzlich mit qualmendem Motorrad stehen und musste das Rennen beenden. Daxton Bennick hatte über 20 Sekunden Rückstand und erbte die Führung. Bennick gewann den ersten Lauf seiner Karriere. Levi Kitchen (Kawasaki) wurde Zweiter vor Ryder DiFrancesco (Husqvarna). Cole Davies wurde nach seinem Ausfall auf Platz 22 gewertet.

Cole Davies fiel im ersten Lauf in Columbus aus Foto: AMA Cole Davies fiel im ersten Lauf in Columbus aus © AMA

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Davies gewinnt zweiten Lauf, Gesamtsieg geht an Kitchen

Cole Davies startete von ganz außen und startete dennoch perfekt, ging in der ersten Runde an Daxton Bennick vorbei und übernahm erneut die Führung. Jo Shimoda und mehrere andere Fahrer gingen zu Boden. Kitchen setzte sich später ebenfalls gegen Bennick durch und wurde hinter Davies Zweiter, was ihm mit einem 2-2-Ergebnis den Gesamtsieg und die Meisterschaftsführung einbrachte. Mit einem 22-1-Ergebnis beendete Davies den Tag im Schlamm auf Gesamtrang 10. Dadurch fiel der Neuseeländer in der Tabelle von Platz 1 auf 3 mit 10 Punkten Rückstand zurück.

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Nächster Stopp: Carson

In der kommenden Woche geht es in Carson (Kalifornien) mit dem zweiten Playoff weiter und dort können dann die doppelten Punkte geholt werden.

Playoff 1, 250 Columbus:

Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 2-2, 4 Punkte Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 1-3, 4 Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 3-4, 7 Max Vohland (USA), Yamaha, 4-6, 10 Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 6-7, 13 Caden Dudney (USA), Yamaha, 5-8, 13 Chance Hymas (USA), Honda, 9-5, 14 Landen Gordon (USA), Yamaha, 7-9, 16 Drew Adams (USA), Kawasaki, 10-11, 21 Cole Davies (NZ), Yamaha, 22-1, 23

SMX-Stand nach Playoff 1 von 3:

Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 47 Punkte Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 40, (-7) Cole Davies (NZ), Yamaha, 37, (-10) Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 34, (-13) Chance Hymas (USA), Honda, 33, (-14) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 25, (-22) Caden Dudney (USA), Yamaha, 23, (-24) Kayden Minear (AUS), Yamaha, 23, (-24) Max Vohland (USA), Yamaha, 22, (-25) Julien Beaumer (USA), KTM, 21, (-26)

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