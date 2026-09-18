Vorschau und Zeitplan SMX Playoff in Los Angeles mit Ken Roczen

SuperMotocross-WM
Hunter Lawrence (Honda): Jetzt sogar beide Handgelenke verletzt
Im Dignity Health Sports Park von Carson (Los Angeles) findet am kommenden Wochenende das zweite SMX-Playoff statt. Der deutsche Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) rangiert bereits auf Platz 4.
Am kommenden Wochenende wird im Dignity Health Sports Park von Carson (Los Angeles) das zweite SMX-Playoff ausgetragen. Nach der Schlammschlacht vor einer Woche wird es in Kalifornien voraussichtlich trocken und überwiegend sonnig bleiben bei Tageshöchsttemperaturen von 27 Grad.
Die Strecke verfügt wieder über zwei Sandsektionen und die SMX-typischen Elemente, ohne Waschbrett.
Nach der verletzungsbedingt schwachen Leistung von US-Motocross-Champion Hunter Lawrence (Honda) vor einer Woche in Columbus hat der spanische Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado, der das erste Playoff mit einem 3-4-Ergebnis auf Gesamtrang 3 beendet hatte, die Führung übernommen. Ken Roczen rangiert mit 8 Punkten Rückstand auf Platz 4.
Die Punktabstände sagen aber im Moment noch nicht zu viel aus, denn beim zweiten Playoff gibt es die doppelte Punktausbeute und das wird Auswirkungen haben.
Jorge Prado (E), KTM, 42 Punkte
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 40, (-2)
Cooper Webb (USA), Yamaha, 38, (-4)
Ken Roczen (D), Suzuki, 34, (-8)
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 33, (-9)
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 32, (-10)
Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 28, (-14)
Aaron Plessinger (USA), KTM, 22, (-20)
Eli Tomac (USA), KTM, 22, (-20)
Jordon Smith (USA), Triumph, 21, (-21)
Nach den Problemen von Cole Davies (Yamaha) im ersten Lauf von Columbus hat Levi Kitchen (Kawasaki) die Tabellenführung in der 250er Klasse übernommen. Aber auch hier gilt: In Los Angeles gibt es die doppelten Punkte zu holen.
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 47 Punkte
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 40, (-7)
Cole Davies (NZ), Yamaha, 37, (-10)
Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 34, (-13)
Chance Hymas (USA), Honda, 33, (-14)
Nate Thrasher (USA), Yamaha, 25, (-22)
Caden Dudney (USA), Yamaha, 23, (-24)
Kayden Minear (AUS), Yamaha, 23, (-24)
Max Vohland (USA), Yamaha, 22, (-25)
Julien Beaumer (USA), KTM, 21, (-26)
18:50 – Qualifying 1 250, ungesetzte Fahrer
19:05 – Qualifying 1 250, gesetzte Fahrer
19:20 – Qualifying 1 450, gesetzte Fahrer
19:35 – Qualifying 1 450, ungesetzte Fahrer
19:50 – Qualifying 1 SMX Next
20:25 – Qualifying 2 250, ungesetzte Fahrer
20:40 – Qualifying 2 250, gesetzte Fahrer
20:55 – Qualifying 2 450, gesetzte Fahrer
21:10 – Qualifying 2 450, ungesetzte Fahrer
21:25 – Qualifying 2 SMX Next
22:00 – Wildcard-Rennen 250
22:11 – Wildcard-Rennen 450
01:06 – 250 Lauf 1
01:43 – 450 Lauf 1
02:32 – SMX Next Main Event
02:51 – 250 Lauf 2
03:29 – 450 Lauf 2
*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr
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