Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US-Cross

  4. /

  5. SuperMotocross-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Vorschau und Zeitplan SMX Playoff in Los Angeles mit Ken Roczen

Im Dignity Health Sports Park von Carson (Los Angeles) findet am kommenden Wochenende das zweite SMX-Playoff statt. Der deutsche Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) rangiert bereits auf Platz 4.

SuperMotocross-WM

Ken Roczen beendete das erste SMX-Playoff auf Platz 2
Ken Roczen beendete das erste SMX-Playoff auf Platz 2
Foto: AMA
Ken Roczen beendete das erste SMX-Playoff auf Platz 2
© AMA

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Am kommenden Wochenende wird im Dignity Health Sports Park von Carson (Los Angeles) das zweite SMX-Playoff ausgetragen. Nach der Schlammschlacht vor einer Woche wird es in Kalifornien voraussichtlich trocken und überwiegend sonnig bleiben bei Tageshöchsttemperaturen von 27 Grad.

Werbung

Werbung

Die Strecke verfügt wieder über zwei Sandsektionen und die SMX-typischen Elemente, ohne Waschbrett.

Ausgangslage 450

Nach der verletzungsbedingt schwachen Leistung von US-Motocross-Champion Hunter Lawrence (Honda) vor einer Woche in Columbus hat der spanische Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado, der das erste Playoff mit einem 3-4-Ergebnis auf Gesamtrang 3 beendet hatte, die Führung übernommen. Ken Roczen rangiert mit 8 Punkten Rückstand auf Platz 4.

Im Artikel erwähnt

Punkteausbeute wird jetzt verdoppelt

Die Punktabstände sagen aber im Moment noch nicht zu viel aus, denn beim zweiten Playoff gibt es die doppelte Punktausbeute und das wird Auswirkungen haben.

Werbung

Werbung

SMX Meisterschaftsstand nach Playoff 1 von 3

  1. Jorge Prado (E), KTM, 42 Punkte

  2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 40, (-2)

  3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 38, (-4)

  4. Ken Roczen (D), Suzuki, 34, (-8)

  5. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 33, (-9)

  6. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 32, (-10)

  7. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 28, (-14)

  8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 22, (-20)

  9. Eli Tomac (USA), KTM, 22, (-20)

  10. Jordon Smith (USA), Triumph, 21, (-21)

250er Klasse

Nach den Problemen von Cole Davies (Yamaha) im ersten Lauf von Columbus hat Levi Kitchen (Kawasaki) die Tabellenführung in der 250er Klasse übernommen. Aber auch hier gilt: In Los Angeles gibt es die doppelten Punkte zu holen.

SMX-Stand nach Playoff 1 von 3:

  1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 47 Punkte

  2. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 40, (-7)

  3. Cole Davies (NZ), Yamaha, 37, (-10)

  4. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 34, (-13)

  5. Chance Hymas (USA), Honda, 33, (-14)

  6. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 25, (-22)

  7. Caden Dudney (USA), Yamaha, 23, (-24)

  8. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 23, (-24)

  9. Max Vohland (USA), Yamaha, 22, (-25)

  10. Julien Beaumer (USA), KTM, 21, (-26)

So können die Rennen verfolgt werden: *)

Livetiming (kostenlos)
Race Day Live (kostenlos, ab 19 Uhr)

Livestream (kostenpflichtig)

Werbung

Werbung

Samstag, 19. September 2026 (MESZ)

Qualifyings:

18:50 – Qualifying 1 250, ungesetzte Fahrer

19:05 – Qualifying 1 250, gesetzte Fahrer

19:20 – Qualifying 1 450, gesetzte Fahrer

19:35 – Qualifying 1 450, ungesetzte Fahrer

19:50 – Qualifying 1 SMX Next

20:25 – Qualifying 2 250, ungesetzte Fahrer

20:40 – Qualifying 2 250, gesetzte Fahrer

20:55 – Qualifying 2 450, gesetzte Fahrer

21:10 – Qualifying 2 450, ungesetzte Fahrer

21:25 – Qualifying 2 SMX Next

LCQ

22:00 – Wildcard-Rennen 250

22:11 – Wildcard-Rennen 450

Sonntag, 20. September

01:06 – 250 Lauf 1

01:43 – 450 Lauf 1

02:32 – SMX Next Main Event

02:51 – 250 Lauf 2

03:29 – 450 Lauf 2

Werbung

Werbung

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

US-Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM