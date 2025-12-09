SMX Video Pass für 2026 und alle US-Events verfügbar

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Die US-Supercross-Meisterschaften sind und bleiben die Premiumklasse des Offroad-Sports. Nach dem erfolgreichen Start der weltweiten Übertragung im Jahr 2023 wurde das Angebot 2024 und 2025 um spanische und französische Sprachoptionen erweitert.
Der SMX Video Pass 2026 ist nun weltweit zum Preis von ca. 190 US$ *) verfügbar. Neben Jason Weigandt und Leigh Diffey werden Ricky Carmichael und James Stewart als Co-Kommentatoren im englischsprachigen Programm agieren. Als Streckenreporter werden wieder Will Christien und Jason Thomas im Einsatz sein. Haley Shanley und Katie Osborne verstärken das Reporterteam während der Pro-Motocross-Saison.
Im französischen Programm wurden Sébastien Tortelli und Marvin Musquin als Co-Kommentatoren gewonnen. Das spanische Programm wird von Edgar Lopez und Tommy Rios kommentiert.
Vor den Rennen gibt es die Show «Race Day Live» mit Vorberichten und Interviews während der Trainingssessions, die von Justin Brayton und Adam Cianciarulo moderiert werden. Das Vorprogramm umfasst pro Supercross-Event 2,5 Stunden Live-Berichterstattung, pro Pro-Motocross-Rennen eine Stunde, sowie jeweils 2,5 Stunden für die SMX-Playoffs und das Finale der SMX World Championship.
Abonnenten können von Januar bis September alle Rennen der Saison 2026 live verfolgen und erhalten zusätzlich Zugriff auf ein 15-jähriges Archiv mit Rennen seit 2010. Zudem bekommen alle Abonnenten 2026 wöchentlich Zugang zur Sendung SMX Insider, moderiert von Jason Weigandt und Jason Thomas.
Weitere Informationen unter www.smxvideopass.com. Der SMX Video Pass ist auch als App für iOS, Android, Amazon Fire, Roku und Samsung CTV erhältlich. Damit können die Rennen auch bequem am Smartphone verfolgt werden.
