Titelverteidiger Jett Lawrence kann nicht an den SMX Playoffs teilnehmen

Das Drama kündigte sich bereits beim Saisonfinale auf dem Ironman Raceway an. Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence ist nicht fit. Sein Anfang des Jahres verletztes rechtes Sprunggelenk bereitet ihm weiterhin Probleme. Jett soll am Mittwoch, dem 9. September, in Colorado erneut operiert werden und damit wird er alle 3 SMX Playoffs verpassen. Das erste Playoff findet am kommenden Wochenende in Columbus im US-Bundesstaat Ohio statt.

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Statement von Jett Lawrence

«Mit Blick auf meine Zukunft möchte ich mein Sprunggelenk wieder zu 100 Prozent einsatzfähig haben», erklärte Jett. «Ich habe mich durch den Sommer gekämpft und alles getan, um die Outdoor-Meisterschaft zu gewinnen. Aber mein Sprunggelenk fühlte sich seit Saisonbeginn nicht gut an und nach Ironman ist es jetzt noch schlimmer geworden. Ich möchte alles tun, um wieder der Alte zu werden. Das Wichtigste ist, dass ich mit Blick auf das kommende Jahr wieder schmerzfrei werde.»

Probleme über die ganze Outdoor-Saison

Lawrence konnte zwar die gesamte AMA-Pro-Motocross-Saison bestreiten und zeigte sich dabei äußerst konkurrenzfähig. Er gewann vier Rennen und wurde hinter seinem Teamkollegen Hunter Lawrence Gesamtzweiter. Während der gesamten Saison kämpfte Jett allerdings mit starken Schmerzen und Beschwerden. Nachdem er die Verletzung im ersten Lauf auf dem Ironman Raceway erneut verschlimmert hatte, traten heftige Schmerzen und eine Instabilität des Gelenks auf.

HRC-Lineup für die Playoffs

HRC wird bei den Playoffs mit dem frisch gekürten 450er-AMA-Pro-Motocross-Champion Hunter Lawrence in der 450er Klasse antreten. Hunter Lawrence wurde im vergangenen Jahr knapp hinter Jett SMX-Gesamtzweiter. In der 250er-Klasse gehen Jo Shimoda und Chance Hymas an den Start. Jo Shimoda ist der Titelverteidiger in der 250er Klasse.

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