Aegerter bei Kawasaki: «Bin hoch motiviert, bereit 110 Prozent zu geben!»

Im Rahmen der laufenden Testfahrten auf dem Circuito de Jerez präsentierte Kawasaki seine Werksteams für die Superbike- und Supersport-Weltmeisterschaft 2026. Während Garrett Gerloff weiterhin die Farben der Grünen in der Superbike-WM vertritt, richtet sich besonderes Augenmerk auf die Supersport-WM – und auf einen prominenten Neuzugang: Ex-Champion Dominique Aegerter.

Der Schweizer, zweifacher Supersport-Weltmeister und MotoE-Champion, schlägt 2026 ein neues Kapitel seiner Karriere auf und geht erstmals für das Kawasaki-Werksteam in der Supersport-WM an den Start. In Jerez und den anschließenden Tests in Portimao soll Aegerter gemeinsam mit Teamkollege Jeremy Alcoba die Basis für einen erfolgreichen Saisonauftakt in Australien legen.

Garrett Gerloff mit seiner Kawasaki und Crew für 2026 Foto: Kawasaki Garrett Gerloff mit seiner Kawasaki und Crew für 2026 © Kawasaki

Gefahren wird die Ninja ZX-6R 636, mit der Alcoba bereits zum Ende der vergangenen Saison Podestplätze in Estoril und Jerez einfahren konnte – die in Jerez gezeigte Lackierung überraschte. Alle drei Werks-Kawasakis entsprechen dem Farbschema der Serienlackierung und wurden ohne Sponsoren-Logos präsentiert.

Aegerter blickt der neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen: «Ich freue mich sehr, diese neue Saison mit dem Kawasaki WorldSSP Team in Angriff zu nehmen. Die Tests sind enorm wichtig, um für den ersten Lauf auf Phillip Island bereit zu sein, und ich kann es kaum erwarten, dort zu fahren.»

Ohne Sponsoren-Logos: Die beim Test präsentierte Lackierung überraschte Foto: WorldSBK Ohne Sponsoren-Logos: Die beim Test präsentierte Lackierung überraschte © WorldSBK

Nach schwierigen Jahren in der Superbike-WM sei es sein klares Ziel, «wieder Selbstvertrauen aufzubauen und zu den Siegen zurückzukehren». Die Voraussetzungen dafür sieht der 35-Jährige als gegeben: «Ich bin hoch motiviert, bereit 110 Prozent zu geben, und weiß, dass mit diesem starken Team sehr gute Resultate möglich sind.»

Teamchef Manuel Puccetti unterstreicht die Bedeutung der akribischen Vorbereitung und die hohen Erwartungen an seinen neuen Spitzenfahrer: «Wir haben im Winter intensiv an jedem Detail gearbeitet, damit wir optimal vorbereitet in die Saison starten. Dominique bringt enorme Erfahrung und Siegermentalität mit, was für unser Supersport-Projekt ein großer Gewinn ist.» Das erklärte Ziel für 2026 sei es, «regelmässig um Podestplätze zu kämpfen».

