Was sich Dominique Aegerter (Kawasaki) für Estoril vorgenommen hat

Zehn Meetings der Supersport-WM 2026 mit Kawasaki hat Dominique Aegerter mit überschaubarem Erfolg hinter sich gebracht. Ein sechster Platz im ersten Lauf in Assen war sein bestes Finish, ansonsten dominieren Ergebnisse um Platz 15. Nur in Cremona vor zwei Wochen gelang dem seit 30. September 36-Jährigen als Neunter im ersten Rennen ein zweites einstelliges Ergebnis.

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Zu wenig für Kawasaki, für das Puccetti-Team und auch für einen zweifachen Supersport-Weltmeister. Deshalb ist seit Wochen klar, dass die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt werden wird. Mit Sportbike-Talent David Salvador wurde bereits sein Nachfolger verpflichtet.

Für Aegerter gilt es, die Saison würdig und mit vollem Einsatz zu beenden. Die Meetings in Estoril und Jerez im Oktober bilden den Abschluss. «Dieses Wochenende steht bereits die vorletzte Meisterschaftsrunde vor der Tür. Es ist kaum zu glauben, wie schnell ein Jahr vergeht», sagte der 27-fache Supersport-Sieger mit Yamaha. «Aber ich freue mich schon sehr auf Estoril, denn die Strecke gefällt mir sehr gut. Ich kenne sie aus den letzten Jahren gut und sie macht viel Spaß, vor allem wegen ihres abwechslungsreichen Layouts mit sehr schnellen Abschnitten und einigen langsameren Kurven.»

Seit einer Weile stellt Aegerter kleine Fortschritte bei der Gewöhnung an die ZX-6R 636 fest. «In Cremona waren wir etwas konkurrenzfähiger, was uns in Rennen 2 ein großartiges Tempo ermöglichte. Aber wie immer kommt es darauf an, am Freitag sehr gut zu starten», weiß der Rohrbacher. «Das bedeutet, ein gutes FP1 zu fahren und anschließend eine starke Superpole hinzulegen, die zu einem Startplatz mindestens in den ersten drei Reihen führt. Das ist mein erstes Ziel für Estoril, das mir das Leben im ersten Rennen am Samstag erleichtert, um ein starkes Ergebnis zu erzielen.»

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Die Saison 2026 in den Top-15 zu beenden, ist für Aegerter nur rechnerisch möglich.

Aegerter belegt in der Gesamtwertung mit 49 Punkten den 18. WM‑Rang. Mit soliden Leistungen bei den beiden letzten WM-Events könnte sich der Kawasaki-Pilot realistisch noch um zwei Positionen verbessern. Dafür müsste er sieben Punkte auf Federico Caricasulo (ZX Moto) und 18 Punkte auf Mattia Casadei (Ducati) aufholen.