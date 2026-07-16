Dominique Aegerter und das Kawasaki-Werksteam: Trennung nach dieser Saison
Kawasaki hat mit David Salvador den ersten Werksfahrer für die Supersport-WM 2027 verpflichtet. SPEEDWEEK.com fragte Teamchef Manuel Puccetti, was das für Domi Aegerter und Jeremy Alcoba bedeutet.
Kawasaki und Domi Aegerter sind mit großen Ambitionen in die Supersport-WM 2026 gestartet, gemeinsam sollte der Titel nach 2016 (Kenan Sofuoglu) endlich wieder zu den Grünen geholt werden. Was folgte, ist eine Saison weit hinter den Erwartungen und mit Enttäuschung auf beiden Seiten.
Im ersten Rennen in Donington Park bescherte Jeremy Alcoba als Dritter hinter Tom Booth-Amos (Triumph) und WM-Leader Albert Arenas (AS Yamaha) Kawasaki den ersten Podestplatz in dieser Saison. Aegerter kam bislang in keinem Rennen über Position 6 hinaus,
Erster Kawasaki-Werksfahrer für 2027 ist fix
Vor dem Rennwochenende in Donington Park verlautbarte Kawasaki mit David Salvador (23) seinen ersten Werksfahrer für die Supersport-WM 2027. Womit klar ist, dass Dominique Aegerter oder Jeremy Alcoba seinen Platz bei den Grünen verlieren wird – oder beide.
«Es steht fest, dass wir in der Supersport-WM weiterhin zwei Fahrer einsetzen», sagte Teamchef Manuel Puccetti im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Stand heute kann ich nicht sagen, ob wir mit einem unserer jetzigen Fahrer weitermachen oder uns komplett neu aufstellen.»
Salvador ist ein Eigengewächs von Kawasaki, der 23-jährige Spanier führt derzeit die Sportbike-Weltmeisterschaft an. Alcoba ist in der Gesamtwertung der Supersport-WM 7., Aegerter 17. – damit bleiben beide hinter den Erwartungen.
«Ich habe einige Fahrer auf meiner Liste aus der Moto2- und Supersport-WM», verriet Puccetti. «Für so eine Entscheidung ist es aber noch zu früh. Priorität hatte für uns im Juni, dass wir
Aegerter und die Kawasaki harmonieren nicht
«Wir haben es mit Dominique versucht, aber es funktioniert nicht auf unserer Supersport-Maschine», sagte der Italiener über den zweifachen Weltmeister. «Wir haben alles probiert, aber er liegt 0,6 bis 1,2 sec zurück. In Misano fehlten ihm 0,678 sec auf die Pole-Position – das ist nicht schlecht, aber er war damit 18. Der Level der Meisterschaft ist dieses Jahr unglaublich hoch. Als Kenan mit uns Champion war, lag der Dritte manchmal 0,8 oder 1 sec hinten – heute bist du mit einer Sekunde Rückstand 22. Das ist alles kein Desaster, aber wir hatten erwartet, ihn nach vorne zu bringen.»
Wir haben ein gewisses Level erreicht und hängen auf diesem fest.
manuel puccetti über domi aegerter
Kawasaki (636 ccm) ist neben Honda (600 ccm) der letzte Hersteller in der Supersport-WM, der mit einem klassischen Reihenvierzylinder in der Größenordnung von 600 ccm antritt, alle anderen setzen seit Jahren auf großvolumigere Motoren. Hätte es Aegerter nach drei Jahren auf dem Superbike geholfen, wäre seine Rückkehr in die mittlere WM-Klasse mit einem hubraumstärkeren Motorrad erfolgt?
«Als Domi von der MotoE in die Supersport-WM kam, konnte er sich sehr flott umstellen und war in beiden Klassen hervorragend und superschnell», hielt Puccetti fest. «Deshalb hatte ich erwartet, dass er sich besser schlagen kann. Aber nach drei Jahren in der Superbike-WM hat er wahrscheinlich noch keinen Weg gefunden, sich an dieses Motorrad anzupassen. Oder unser Team hat den Weg nicht gefunden, ihm das perfekte Bike zu geben – ich weiß es nicht. Wir haben ein gewisses Level erreicht und hängen auf diesem fest. Ich glaube, dass er mit einem hubraumstärkeren Bike bessere Leistungen bringen könnte.»
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