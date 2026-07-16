Dominique Aegerter und das Kawasaki-Werksteam: Trennung nach dieser Saison

Kawasaki und Domi Aegerter sind mit großen Ambitionen in die Supersport-WM 2026 gestartet, gemeinsam sollte der Titel nach 2016 (Kenan Sofuoglu) endlich wieder zu den Grünen geholt werden. Was folgte, ist eine Saison weit hinter den Erwartungen und mit Enttäuschung auf beiden Seiten.

Werbung

Werbung

Im ersten Rennen in Donington Park bescherte Jeremy Alcoba als Dritter hinter Tom Booth-Amos (Triumph) und WM-Leader Albert Arenas (AS Yamaha) Kawasaki den ersten Podestplatz in dieser Saison. Aegerter kam bislang in keinem Rennen über Position 6 hinaus, in England sah er die Zielflagge als 12. und 14 . Es ist offensichtlich: Mensch und Maschine passen nicht gut genug zusammen, um in der hart umkämpften Supersport-WM vorne zu fahren, deren Leistungsdichte so hoch wie nie zuvor ist.

Erster Kawasaki-Werksfahrer für 2027 ist fix

Vor dem Rennwochenende in Donington Park verlautbarte Kawasaki mit David Salvador (23) seinen ersten Werksfahrer für die Supersport-WM 2027. Womit klar ist, dass Dominique Aegerter oder Jeremy Alcoba seinen Platz bei den Grünen verlieren wird – oder beide.

«Es steht fest, dass wir in der Supersport-WM weiterhin zwei Fahrer einsetzen», sagte Teamchef Manuel Puccetti im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Stand heute kann ich nicht sagen, ob wir mit einem unserer jetzigen Fahrer weitermachen oder uns komplett neu aufstellen.»

Werbung

Werbung

Salvador ist ein Eigengewächs von Kawasaki, der 23-jährige Spanier führt derzeit die Sportbike-Weltmeisterschaft an. Alcoba ist in der Gesamtwertung der Supersport-WM 7., Aegerter 17. – damit bleiben beide hinter den Erwartungen.

David Salvador (li.) mit Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti Foto: kawasaki David Salvador (li.) mit Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti © kawasaki

«Ich habe einige Fahrer auf meiner Liste aus der Moto2- und Supersport-WM», verriet Puccetti. «Für so eine Entscheidung ist es aber noch zu früh. Priorität hatte für uns im Juni, dass wir Garrett Gerloff für die Superbike-WM verpflichten und anschließend Salvador. Das haben wir in Misano beschlossen, als der Präsident von Kawasaki Japan da war und betonte, dass wir Talente innerhalb der Kawasaki-Familie fördern müssen. Deshalb haben wir uns für David entschieden. Was den zweiten Fahrer betrifft, dauert es noch zwei Monate, bis wir uns entscheiden. Wir wollen sehen, wer verfügbar ist.»

Aegerter und die Kawasaki harmonieren nicht

«Wir haben es mit Dominique versucht, aber es funktioniert nicht auf unserer Supersport-Maschine», sagte der Italiener über den zweifachen Weltmeister. «Wir haben alles probiert, aber er liegt 0,6 bis 1,2 sec zurück. In Misano fehlten ihm 0,678 sec auf die Pole-Position – das ist nicht schlecht, aber er war damit 18. Der Level der Meisterschaft ist dieses Jahr unglaublich hoch. Als Kenan mit uns Champion war, lag der Dritte manchmal 0,8 oder 1 sec hinten – heute bist du mit einer Sekunde Rückstand 22. Das ist alles kein Desaster, aber wir hatten erwartet, ihn nach vorne zu bringen.»

Werbung

Werbung

Wir haben ein gewisses Level erreicht und hängen auf diesem fest. manuel puccetti über domi aegerter

Kawasaki (636 ccm) ist neben Honda (600 ccm) der letzte Hersteller in der Supersport-WM, der mit einem klassischen Reihenvierzylinder in der Größenordnung von 600 ccm antritt, alle anderen setzen seit Jahren auf großvolumigere Motoren. Hätte es Aegerter nach drei Jahren auf dem Superbike geholfen, wäre seine Rückkehr in die mittlere WM-Klasse mit einem hubraumstärkeren Motorrad erfolgt?

«Als Domi von der MotoE in die Supersport-WM kam, konnte er sich sehr flott umstellen und war in beiden Klassen hervorragend und superschnell», hielt Puccetti fest. «Deshalb hatte ich erwartet, dass er sich besser schlagen kann. Aber nach drei Jahren in der Superbike-WM hat er wahrscheinlich noch keinen Weg gefunden, sich an dieses Motorrad anzupassen. Oder unser Team hat den Weg nicht gefunden, ihm das perfekte Bike zu geben – ich weiß es nicht. Wir haben ein gewisses Level erreicht und hängen auf diesem fest. Ich glaube, dass er mit einem hubraumstärkeren Bike bessere Leistungen bringen könnte.»