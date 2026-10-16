Das Beste kommt zum Schluss: Startplatz 4 für Dominique Aegerter (Kawasaki)
Eine schwierige Supersport-Saison geht für Dominique Aegerter an diesem Wochenende in Jerez zu Ende. Nach Platz 4 in der Superpole könnte es ein versöhnlicher Abschied von Kawasaki werden.
Dominique Aegerter ging in der Supersport-WM 2026 durch ein tiefes Tal, aus dem sich der Schweizer zu spät herausfuhr: Schon seit Monaten ist klar, dass die Zusammenarbeit mit Kawasaki nach nur einer Saison nicht in die Verlängerung geht.
Dabei bildeten Aegerter und die ZX-6R 636 nach Cremona und Estoril mehr und mehr eine Einheit. Platz 8 auf der portugiesischen Piste war das bisher beste Finish in diesem Jahr. Und
«Ein wirklich positiver Tag», sagte ein sichtlich erleichterter Aegerter. «Ich habe mein bestes Qualifying dieser Saison abgeliefert und werde als Vierter aus der zweiten Reihe in das erste Rennen am Samstag starten. Ich freue mich, dass wir nach einer schwierigen Saison das geschafft haben. Wir haben bewiesen, dass das Team und ich bis zum Schluss an Verbesserungen arbeiten.»
Aegerter ist zweifacher Supersport-Weltmeister mit Yamaha und möchte beweisen, dass er immer noch zu den besten Piloten der mittleren Kategorie gehört. Ein guter Saisonabschluss wäre auch bei der Suche nach einem Team für 2027 hilfreich.
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