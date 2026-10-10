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Sechs Jahre nach Moto3-Titel: Albert Arenas (Yamaha) ist SSP-Weltmeister

Nach zehn Jahren im GP-Paddock entschied sich Albert Arenas für den Wechsel in die Supersport-WM 2026. Eine gute Entscheidung: In Estoril krönte sich der Yamaha-Pilot vorzeitig zum Weltmeister.

Supersport-WM

Albert Arenas ist Supersport-Weltmeister 2026
Albert Arenas ist Supersport-Weltmeister 2026
Foto: Al
Albert Arenas ist Supersport-Weltmeister 2026
© Al

Im Artikel erwähnt

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Albert Arenas wuchs mit Prototypen-Motorrädern auf. Zwischen 2012 und 2020 fuhr der Spanier Moto3, davon fünf Jahre im MotoGP-Paddock. Als Weltmeister stieg der heute 29-Jährige in die Moto2 auf, wo es für Arenas nicht perfekt, aber auch nicht so schlecht lief. Dennoch entschied sich Arenas nach fünf Saisons ganz bewusst für den Wechsel in die Supersport-WM 2026 zum neuen Yamaha-Team AS Racing.

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Die Umstellung auf die R9 und die Reifen von Pirelli gelang Arenas spielerisch. Bereits im zweiten Lauf auf Phillip Island gelang ihm der erste Sieg. Besonders beeindruckend seine Konstanz. Mit drei Siegen, fünf Top-5-Ergebnissen und 16 Podestplätzen aus 20 Rennen im Gepäck reiste der Yamaha-Pilot nach Estoril zum elften von zwölf Saisonmeetings. Angesichts souveränen 86‑Punkte-Vorsprungs auf Valentin Debise (ZX Moto) durfte Arenas im ersten Lauf nicht mehr als zehn Punkte auf den Franzosen verlieren, um die Weltmeisterschaft vorzeitig zu gewinnen.

Arenas löste die Aufgabe souverän, so wie er bereits die gesamte Saison beeindruckte. In der Superpole ging der AS-Racing-Pilot nicht aufs Ganze und sicherte sich als Neunter die zwar schlechteste Startposition in dieser Saison, doch damit stand er acht Plätze vor Debise – und nach fünf Runden führte Arenas erstmals das Rennen an, während sich der Franzose mühsam und in kleinen Schritten durch das Feld quälte.

Im Artikel erwähnt

Dass der Spanier am Ende als Vierter die Ziellinie kreuzte, zeugte von seiner Reife. Denn der Kampf um den Sieg wurde hart geführt und ein Sturz hätte die Entscheidung vertagt. So krönte sich Arenas bei noch drei ausstehenden Rennen vorzeitig zum Weltmeister.

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Als bester Yamaha-Pilot im Ziel brachte Arenas nicht nur seinen WM-Titel in trockene Tücher, sondern sorgte damit auch für den Gewinn der Herstellerwertung für Yamaha und für AS Racing den Gewinn der Team-Wertung!

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Albert Arenas ist Supersport-Weltmeister 2026
Albert Arenas ist Supersport-Weltmeister 2026
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas ist Supersport-Weltmeister 2026
© Gold & Goose

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