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Zweimal abgeräumt, trotzdem WM-Leader: Albert Arenas biss auf die Zähne

Zum zweiten Mal in der Supersport-WM 2026 wurde Albert Arenas in einem Rennen unverschuldet abgeräumt. Dass der WM-Leader und Yamaha-Pilot im zweiten Lauf Dritter wurde, ein Kraftakt.

Von

Kay Hettich und Ivo Schützbach

Supersport-WM

Jeremy Alcoba und Albert Arenas
Jeremy Alcoba und Albert Arenas
Foto: DaRin
Jeremy Alcoba und Albert Arenas
© DaRin

Im Artikel erwähnt

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Es ist erstaunlich, wie schnell sich Albert Arenas nach fünf Jahren Moto2 auf die Supersport-Yamaha eingeschossen hat. Nach Platz 4 im ersten Saisonrennen auf Phillip Island holte der Spanier bereits im zweiten Lauf den ersten Sieg und ist seitdem ein Vorbild an Konstanz: drei Siege und 14 Top-3 hat der 29-Jährige in 18 Rennen eingefahren. Seit Balaton Park Anfang Mai führt der AS-Racing-Pilot die Meisterschaft an.

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Und Arenas hat besonders Pech: Zweimal wurde er von einem anderen Piloten vom Motorrad gerammt. Zuerst in Most (Lauf 2) von Jaume Masià (Ducati) sowie am vergangenen Wochenende in Magny-Cours (Lauf 1) von Jeremy Alcoba (Kawasaki). Befürchtungen, der Yamaha-Pilot könnte sich die Hand gebrochen haben, bestätigten sich glücklicherweise nicht.

«Mit der Hand scheint alles ok zu sein, wir werden aber weitere Tests machen. Es war ein heftiger Schlag, aber zum Glück war nichts gebrochen und ich konnte das Wochenende fortsetzen», erzählte Arenas im Fahrerlager von Magny-Cours SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Ich hatte ordentliche Schmerzen. Die Bremse langsam zu lösen, war das größte Problem. In den flüssigen ersten Kurven war ich gut, aber danach wurde es schwierig – irgendwie habe ich es hinbekommen. Deshalb war ich ohne Erwartungen in das zweite Rennen gestartet.»

Im Artikel erwähnt

Als Zweiter auf dem Podium erreichte Arenas eine starke Schadensbegrenzung. Das verhinderte jedoch nicht, dass der WM-Zweite Valentin Debise (ZX Moto) mit zwei dritten Plätzen ordentlich Punkte aufholen konnte. Mit einem Vorsprung von 82 Punkten kam Arenas aus der Sommerpause, mit 70 Punkten reiste er aus Frankreich ab.

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Der Vorfall mit Alcoba wirkte bei Arenas aber auch im Kopf nach. «Wahrscheinlich konnte man von außen gar nicht einschätzen, welche Kräfte bei dem Crash gewirkt haben. Ich war auch überrascht, dass die Stewards den Crash als normalen Rennunfall eingestuft haben – das sehe ich komplett anders», kritisierte der Spanier. «Glücklich war ich mit dieser Situation nicht, denn wir sind doch immer bemüht, das Fahren sicherer zu machen, und wollen professioneller sein. Am Samstag hatte ich zwar gesagt, dass so etwas passieren kann, aber am Sonntagmorgen tat mir alles weh.»

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37

5

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1:39,947

25

02

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

5

+0,414

1:39,743

20

03

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

5

+0,761

1:40,197

16

04

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

5

+0,841

1:40,195

13

05

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

5

+1,071

1:40,189

11

06

Filippo Farioli

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

Filippo Farioli

7

5

+1,629

1:40,129

10

07

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

5

+1,713

1:39,904

9

08

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

64

5

+2,919

1:39,804

8

09

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

5

+3,330

1:39,984

7

10

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Lucas Mahias

Yamaha Motor France

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Lucas Mahias

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