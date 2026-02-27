Alles richtig gemacht: Supersport-Doppelsieg beim Debüt mit Yamaha

Andrea Quadranti hat sich als leidensfähiger Teamchef von MV Agusta Reparto Corse viel Respekt im Supersport-Paddock verdient. Der Name täuschte darüber hinweg, dass es sich weniger um ein Werksteam als um einen privaten Auftritt des Schweizers handelte. Nach der Saison 2025 reichte es Quadranti und wechselte zu Yamaha. Als AS Racing übernahm das etablierte Team beim japanischen Hersteller den Platz von Evan Bros Racing, das zu ZXMOTO gewechselt war.

Das Kürzel ‹AS› hat eine ungewöhnliche Bedeutung. «Es ist der Name von meinem Hund», verriet der Tessiner im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach schmunzelnd. «Der Wechsel war natürlich nicht einfach. Das ganze Material kam sehr spät – das erste Motorrad erst kurz vor Weihnachten. Im Januar waren wir erstmals testen und kannten das Bike bis dahin nicht.»

Yamaha platzierte bei AS Racing den jungen Indonesier Aldi Mahendra, als zweiten Fahrer wurde Albert Arenas aus der Moto2 verpflichtet. Wie sich am vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt auf Phillip Island herausstellen sollte, ein vielversprechendes Fahrer-Duo. Nach den Plätzen 4 und 13 im trockenen ersten Lauf feierten Arenas und Mahendra im zweiten Lauf auf anfänglich feuchter Piste einen Doppelsieg. Beide waren auf Slicks gestartet.

