Alles richtig gemacht: Supersport-Doppelsieg beim Debüt mit Yamaha
Seit vielen Jahren betreibt der Schweizer Andrea Quadranti ein Team in der Supersport-WM. Am ersten Rennwochenende mit Yamaha fuhren seine Piloten Albert Arenas und Aldi Mahendra einen Doppelsieg ein.
Andrea Quadranti hat sich als leidensfähiger Teamchef von MV Agusta Reparto Corse viel Respekt im Supersport-Paddock verdient. Der Name täuschte darüber hinweg, dass es sich weniger um ein Werksteam als um einen privaten Auftritt des Schweizers handelte. Nach der Saison 2025 reichte es Quadranti und wechselte zu Yamaha. Als AS Racing übernahm das etablierte Team beim japanischen Hersteller den Platz von Evan Bros Racing, das zu ZXMOTO gewechselt war.
Das Kürzel ‹AS› hat eine ungewöhnliche Bedeutung. «Es ist der Name von meinem Hund», verriet der Tessiner im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach schmunzelnd. «Der Wechsel war natürlich nicht einfach. Das ganze Material kam sehr spät – das erste Motorrad erst kurz vor Weihnachten. Im Januar waren wir erstmals testen und kannten das Bike bis dahin nicht.»
Yamaha platzierte bei AS Racing den jungen Indonesier Aldi Mahendra, als zweiten Fahrer wurde Albert Arenas aus der Moto2 verpflichtet. Wie sich am vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt auf Phillip Island herausstellen sollte, ein vielversprechendes Fahrer-Duo. Nach den Plätzen 4 und 13 im trockenen ersten Lauf feierten
«Am Freitag hatten wir noch ein paar Probleme, was uns schon vorher bewusst war, weshalb wir das Warm-up ausgelassen hatten. Für das Rennen hatten wir einen Plan B», erzählte Quadranti bescheiden. «Wir mussten Yamaha natürlich beweisen, dass wir gute Arbeit leisten. Es gibt so vieles, was für uns neu ist, und das benötigt Zeit. Ich denke, in diesem Jahr werden wir uns auf die Vorbereitung auf die jeweiligen Rennen konzentrieren. Wenn wir regelmäßig in die Top-10, wäre das für mich schon ein schönes Ziel.»
