In der Nacht vom 13. auf den 14. Januar 2026 verlor Althea-Gründer Genesio Bevilacqua den Kampf gegen den Krebs. Der Italiener war dem Rennsport jahrzehntelang tief verbunden, auch wenn er mit mancher Entwicklung nicht einverstanden war und so manche Enttäuschung hinnehmen musste. Höhepunkt seines Schaffens war der Gewinn der Superbike-WM 2011 mit Carlos Checa.

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2022 erfolgte der Einstieg in die Supersport-WM. Mit dem Sieg im zweiten Lauf auf dem Mandalika Circuit in Indonesien beendete Federico Caricasulo die elfjährige Durststrecke von Althea Racing. Für 2026 nahm Bevilacqua die beiden Italiener Leonardo Taccini und Alessandro Zaccone unter Vertrag. An der Teampräsentation nahm er noch teil, wirkte aber geschwächt. Tochter Nicoletta führte das Team seit seinem Ableben weiter.

Nicht öffentlich ausgesprochen war bisher, ob das Team über 2026 hinaus existieren wird. Mit der Verlängerung von Zaccone und der Neuverpflichtung von Andrea Giombini wurden alle Zweifel ausgeräumt.

«Für mich bedeutet die Fortsetzung des Teams Ecosantagata Althea Racing, das wunderbare Projekt fortzusetzen, das mein Vater ins Leben gerufen und dem er einen Großteil seines Lebens gewidmet hat. Dass wir heute noch hier sind, ist allem zu verdanken, was er im Laufe der Jahre aufgebaut hat», sagte Nicoletta Bevilacqua. «Ich bin stolz, diese Reise gemeinsam mit Moreno und Adriano fortsetzen zu können, die für meinen Vater viel mehr als nur Kollaborateure waren: Freunde und Komplizen einer gemeinsamen Leidenschaft, die ihm bei Herausforderungen und Erfolgen immer zur Seite standen. Heute sind wir diejenigen, die dieser Geschichte Kontinuität verleihen wollen, mit der gleichen Leidenschaft und dem Wunsch, nach vorn zu blicken.»

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Zaccone hatte im ersten Lauf in Aragon einen emotionalen Sieg für Althea Racing eingefahren. Der 27-Jährige wird auch im nächsten für die Ergebnisse zuständig sein. «Er ist ein Sportler mit ungenutztem Potenzial, der in unserem Umfeld seinen vollen Wert zum Ausdruck bringen kann», sagte vor einem Jahr Genesio Bevilacqua über den MotoE-Champion von 2025.