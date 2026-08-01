Kein Frauen-Bonus und kein Fortschritt: Supersport-Debakel für Ana Carrasco

Mit zwei Motorradweltmeisterschaften ist Ana Carrasco die erfolgreichste Rennfahrerin auf der Rundstrecke. Die 29-Jährige gewann 2018 die umkämpfte Supersport-WM 300 und holte 2024 in der Debütsaison der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – ihren zweiten Titel.

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Anschließend wagte sich Carrasco an eine neue Herausforderung und stieg in die Supersport-WM ein. Mit der Honda CBR600RR hat sie nicht das beste Motorrad zur Verfügung, doch ihr Teamkollege Corentin Perolari holt bedeutend mehr aus der Mini-Fireblade heraus: Während die Spanierin 2025 nicht einen WM-Punkt holte, beendete der Franzose die Saison mit 88 Punkten als WM-13. In diesem Jahr tut sich auch Perolari schwerer und hat lediglich 25 Punkte gesammelt – Carrasco steht weiterhin bei null Punkten und hat als bestes Finish Platz 22 vorzuweisen.

Vergleiche mit anderen Fahrerinnen sind schwierig, weil es a) grundsätzlich sehr wenige Frauen in der Supersport-Kategorie gab und b) die heutige Next-Generation-Meisterschaft wesentlich umkämpfter ist als frühere. Zwischen 2019 und 2021 absolvierte Maria Herrera 29 Supersport-Starts und holte in jeder Saison Punkte.

Im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft mehren sich die kritischen Stimmen zur Performance von Carrasco. Zu ihrer Verteidigung: Die leichtgewichtige Honda-Pilotin muss zusätzliche 8 kg Ballast an einem Motorrad montieren lassen, was sich negativ auf die Fahreigenschaften der CBR600RR auswirkt.

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Ob Carrasco 2027 eine dritte Supersport-Saison in Angriff nehmen wird, ist fraglich. Möglich wäre ein Wechsel in die neue Sportbike-Weltmeisterschaft, die ihr möglicherweise besser liegen würde.