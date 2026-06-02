Andreas Kofler (Yamaha): «Jeder Schritt nach vorn ist positiv»

29. der Superpole und in den Rennen die Plätze 28 und 27 – wie an den Rennwochenenden zuvor sah Supersport-Rookie Andreas Kofler die Punkteränge auch im MotorLand Aragon nur aus der Ferne. Platz 21 im ersten Lauf in Portimão bleibt sein bisher bestes Finish, im zweiten Lauf in Most fiel er auf Platz 18 liegend aus.

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Doch der Österreicher hat auch gar nicht damit gerechnet, dass er ausgerechnet auf der spanischen Rennstrecke seine ersten WM-Punkte einfahren würde. In diesem Jahr steht der Lernprozess im Vordergrund.

«Im Endeffekt haben wir in Aragon viele gute Erfahrungen gemacht, vor allem auch bei den heißen Temperaturen», erzählte der Yamaha-Pilot. «Diese hatten wir die ganze Saison noch nicht und als Neueinsteiger können wir kaum auf Erfahrungswerte zurückgreifen. In Aragon bin ich 2020 das letzte Mal gewesen, da haben viele andere weitaus mehr Runden schon abgespult hier.»

Die Ergebnisse auf dem Papier sagen auch nichts darüber aus, wie sie zustande gekommen sind. So wie im ersten Lauf am Samstagnachmittag, als ein anderer Fahrer unmittelbar vor dem Österreicher stürzte. «Ich musste ausweichen, dabei durch das Kiesbett fahren, und dann war es hinten ein einsames Rennen», erklärte der 21-Jährige. «Vor allem der zweite Lauf war ein sehr positives Rennen, da ich das gesamte Rennen in einer Gruppe um die Positionen kämpfte. Wir sind von Session zu Session schneller geworden und auch der Abstand zum Sieger war so gering wie noch nie in dieser Saison.»

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Kofler weiter: «Natürlich steht auf der Gegenseite das Ergebnis, welches mit Rang 27 nicht so schön ist. Aber es ist einfach ein Lernprozess in dieser Saison, und daher sind alle Schritte nach vorn positiv zu bewerten.»