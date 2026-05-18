Arenas von Masia zu Sturz gebracht: «Kein schlaues Manöver von ihm!»

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Bimota-Pilot Alex Lowes: Nach drei Stürzen war das Selbstvertrauen dahin
Kollision der ehemaligen Moto3-Weltmeister: Ducati-Pilot Jaume Masia brachte bei der Supersport-WM in Most den WM-Führenden zu Sturz: Albert Arenas schimpfte über seinen Landsmann.
Für WM-Leader Albert Arenas endete das
«Ich wurde von diesem Fahrer aus dem Rennen gerissen», erklärte Arenas. «Es war kein schlaues Manöver von ihm. Es passierte in einer sehr schnellen Kurve und ich denke nicht, dass es die korrekte Art und Weise. Ich bin nicht happy darüber.»
Der von Masia verschuldete Sturz sorgte für Arenas’ ersten Nuller in der Supersport-WM. Bisher hatte der Rookie alle Rennen in den Top-5 beendet und sich dank dieser Konstanz klar in der Meisterschaft abgesetzt. Arenas war überzeugt, dass er am Sonntag in Most um den Sieg kämpfen kann.
«Ich wollte auf der Strecke kämpfen und fühlte mich sehr stark. Von Samstag zu Sonntag konnten wir einen Schritt machen. Ich hätte gern um den Sieg gekämpft, doch das war wegen diesem Fahrer nicht möglich», schimpfte er auf Masia.
Die Rennleitung bestrafte Masia noch im Laufe des Rennens und sprach eine Long-Lap-Penalty uas. Das war laut Arenas nicht ausreichend: «Nein, weil ich verlor 25 Punkte und er lediglich drei Sekunden. Ich will das aber nicht beurteilen, denn das sind die Regeln.»
Masia absolvierte die Strafe und zog danach das Tempo an. Er wollte sich wieder an die Gruppe vor ihm herankämpfen und fuhr die schnellste Rennrunde. Wenig später landete aber auch Masia im Kies. Bei seiner Aufholjagd riskierte der Moto3-Weltmeister der Saison 2023 zu viel und rutschte in Kurve 15 in die Auslaufzone. ZX-Moto-Pilot Valentin Debise und Ten-Kate-Yamaha-Pilot Can Öncü duellierten sich um den Sieg und machten viele Punkte auf Arenas und Masia gut. In der WM liegen die Top-4 jetzt innerhalb von 38 Punkten.
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