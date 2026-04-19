Assen Lauf 2: Fantastischer Philipp Öttl holt ersten Supersport-Sieg

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-WM basiert für die Top-9 auf der schnellsten Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Von der Pole-Position ging daher der am Samstag Zweitplatzierte Albert Arenas (Yamaha) ins Rennen. Die erste Reihe komplettierten Sieger Jaume Masia (Ducati) und Roberto Garcia (Yamaha).

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Als Fünfter hatte Dominique Aegerter (Kawasaki) eine deutlich bessere Ausgangsposition. Philipp Öttl (Ducati) verlor dagegen Positionen und war Neunter der Startaufstellung. Gaststarter Dirk Geiger (Yamaha) war 17. und der Österreicher Andreas Kofler (Yamaha) 26.

Regen kurz vor Rennstart

Kurz vor Rennstart zog ein Regenschauer über die Rennstrecke. Stellenweise war es nass, in manchen Bereichen aber trocken. Erst auf der Warm-up-Lap bekamen die Piloten einen Eindruck von den Bedingungen. Aber die Piloten blieben auf Slick-Reifen!

Öncü gewann den Start und bog vor seinem Yamaha-Markenkollegen Arenas in die erste Kurve ein. Öttl erwischte einen soliden Start und reihte sich als Neunter ein – Aegerter fiel dagegen auf Platz 14 zurück! Noch in der ersten Runde übernahm Arenas die Führung und setzte sich schnell um einige Meter von Öncü und Mattia Casadei (Ducati) ab.

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Die Bedingungen wurden besser und die Rundenzeiten immer schneller. Nach vier Runden führte Öncü eine Gruppe von acht Piloten an, in der sich auch Öttl befand. Als schnellste Rennrunde wurde eine 1:38,734 min von Alessandro Zaccone (Ducati) notiert. Aegerter folgte als Zehnter mit 2,9 sec Rückstand. Geiger (20.) und Kofler (23.) fuhren außerhalb der Punkteränge.

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Philipp Öttl holte seinen ersten Supersport-Sieg Foto: Gold & Goose Philipp Öttl holte seinen ersten Supersport-Sieg © Gold & Goose

Mit einer 1:37,867 min verbesserte sich Öttl auf die fünfte Position und lag nach dem ersten Renndrittel nur 0,6 sec zurück. Derweil geriet Aegerter in Positionskämpfe und fiel auf Platz 13 zurück. Mittlerweile hatte Zaccone die Führung übernommen, doch der Italiener konnte Öncü und Arenas nicht abschütteln.

Bei Halbzeit war die Strecke wieder trocken und die Rundenzeiten näherten sich dem normalen Niveau. Auf Platz 2 machte Öttl mächtig Druck auf den führenden Öncü. Die Top-12 fuhren innerhalb von nur zwei Sekunden. Aegerter (15.) fiel jedoch immer weiter zurück.

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Zu Beginn der zweiten Rennrunde übernahm Öttl das Kommando und schnappte sich in Kurve 1 die Führung. Zeitweise setzte sich der Ducati-Pilot um 0,5 sec ab, bis er von Arenas wieder eingefangen wurde. Auf dem Vormarsch auch Tom Booth-Amos (Triumph), der mit konstant schnellen Rundenzeiten zur vorderen Gruppe aufgeschlossen hatte.

Rennabbruch nach einsetzendem Regen - Philipp Öttl gewinnt!

Nach Runde 12 hatten Öttl und Arenas 1,2 sec auf Öncü und Booth-Amos herausgefahren. Als heftiger Regen einsetzte, wurde das Rennen abgebrochen – weil 2/3 der Renndistanz absolviert waren, erfolgte kein Restart. Damit war der Bann gebrochen und der Bayer holte seinen ersten Sieg in der Supersport-WM! Die Yamaha-Piloten Albert Arenas und Can Öncü komplettierten das Podium.

Triumph verpasste mit Tom Booth-Amos die Top-3 um 0,3 sec. Für ZX Moto-Ass Valentin Debise sprang ein siebter Platz heraus. Die beste Kawasaki brachte Jeremy Alcoba auf der neunten Position ins Ziel. Als 15. holte Teamkollege Dominique Aegerter den letzten Punkt.

Für QJ Motor (Raffaele De Rosa wurde 17.) und Honda (Jake Kennedy auf Platz 21) reichte es nicht zu WM-Punkten.

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