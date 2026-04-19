Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Assen Lauf 2: Fantastischer Philipp Öttl holt ersten Supersport-Sieg

Im zweiten Lauf in Assen hat Philipp Öttl den Bann gebrochen und holte seinen ersten Supersport-Sieg. Das Rennen fand bei tückischen Bedingungen statt und wurde in Runde 13 abgebrochen.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Philipp Öttl: Erster Sieg in der Supersport-WM
Philipp Öttl: Erster Sieg in der Supersport-WM
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl: Erster Sieg in der Supersport-WM
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-WM basiert für die Top-9 auf der schnellsten Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Von der Pole-Position ging daher der am Samstag Zweitplatzierte Albert Arenas (Yamaha) ins Rennen. Die erste Reihe komplettierten Sieger Jaume Masia (Ducati) und Roberto Garcia (Yamaha).

Werbung

Werbung

Als Fünfter hatte Dominique Aegerter (Kawasaki) eine deutlich bessere Ausgangsposition. Philipp Öttl (Ducati) verlor dagegen Positionen und war Neunter der Startaufstellung. Gaststarter Dirk Geiger (Yamaha) war 17. und der Österreicher Andreas Kofler (Yamaha) 26.

Regen kurz vor Rennstart

Kurz vor Rennstart zog ein Regenschauer über die Rennstrecke. Stellenweise war es nass, in manchen Bereichen aber trocken. Erst auf der Warm-up-Lap bekamen die Piloten einen Eindruck von den Bedingungen. Aber die Piloten blieben auf Slick-Reifen!

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Öncü gewann den Start und bog vor seinem Yamaha-Markenkollegen Arenas in die erste Kurve ein. Öttl erwischte einen soliden Start und reihte sich als Neunter ein – Aegerter fiel dagegen auf Platz 14 zurück! Noch in der ersten Runde übernahm Arenas die Führung und setzte sich schnell um einige Meter von Öncü und Mattia Casadei (Ducati) ab.

Werbung

Werbung

Die Bedingungen wurden besser und die Rundenzeiten immer schneller. Nach vier Runden führte Öncü eine Gruppe von acht Piloten an, in der sich auch Öttl befand. Als schnellste Rennrunde wurde eine 1:38,734 min von Alessandro Zaccone (Ducati) notiert. Aegerter folgte als Zehnter mit 2,9 sec Rückstand. Geiger (20.) und Kofler (23.) fuhren außerhalb der Punkteränge.

Philipp Öttl holte seinen ersten Supersport-Sieg
Philipp Öttl holte seinen ersten Supersport-Sieg
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl holte seinen ersten Supersport-Sieg
© Gold & Goose

Mit einer 1:37,867 min verbesserte sich Öttl auf die fünfte Position und lag nach dem ersten Renndrittel nur 0,6 sec zurück. Derweil geriet Aegerter in Positionskämpfe und fiel auf Platz 13 zurück. Mittlerweile hatte Zaccone die Führung übernommen, doch der Italiener konnte Öncü und Arenas nicht abschütteln.

Bei Halbzeit war die Strecke wieder trocken und die Rundenzeiten näherten sich dem normalen Niveau. Auf Platz 2 machte Öttl mächtig Druck auf den führenden Öncü. Die Top-12 fuhren innerhalb von nur zwei Sekunden. Aegerter (15.) fiel jedoch immer weiter zurück.

Werbung

Werbung

Zu Beginn der zweiten Rennrunde übernahm Öttl das Kommando und schnappte sich in Kurve 1 die Führung. Zeitweise setzte sich der Ducati-Pilot um 0,5 sec ab, bis er von Arenas wieder eingefangen wurde. Auf dem Vormarsch auch Tom Booth-Amos (Triumph), der mit konstant schnellen Rundenzeiten zur vorderen Gruppe aufgeschlossen hatte.

Rennabbruch nach einsetzendem Regen - Philipp Öttl gewinnt!

Nach Runde 12 hatten Öttl und Arenas 1,2 sec auf Öncü und Booth-Amos herausgefahren. Als heftiger Regen einsetzte, wurde das Rennen abgebrochen – weil 2/3 der Renndistanz absolviert waren, erfolgte kein Restart. Damit war der Bann gebrochen und der Bayer holte seinen ersten Sieg in der Supersport-WM! Die Yamaha-Piloten Albert Arenas und Can Öncü komplettierten das Podium.

Triumph verpasste mit Tom Booth-Amos die Top-3 um 0,3 sec. Für ZX Moto-Ass Valentin Debise sprang ein siebter Platz heraus. Die beste Kawasaki brachte Jeremy Alcoba auf der neunten Position ins Ziel. Als 15. holte Teamkollege Dominique Aegerter den letzten Punkt.

Für QJ Motor (Raffaele De Rosa wurde 17.) und Honda (Jake Kennedy auf Platz 21) reichte es nicht zu WM-Punkten.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

12

20:47,548

1:37,483

25

02

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

12

+0,403

1:37,426

20

03

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

12

+1,166

1:37,647

16

04

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

12

+1,359

1:37,145

13

05

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

12

+1,460

1:37,807

11

06

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

12

+1,919

1:37,653

10

07

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

12

+2,132

1:37,565

9

08

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

12

+2,207

1:37,805

8

09

Mattia Casadei

Mattia Casadei

D34G WorldSSP Racing Team

Mattia Casadei

Mattia Casadei

40

12

+2,521

1:37,767

7

10

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

12

+2,856

1:37,409

6

Events

Alle Supersport-WM Events

  • Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien