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Auf Lichtblick folgte Rückschlag: Domi Aegerter holte nur einen WM-Punkt

Im turbulenten zweiten Rennen der Supersport-WM 2026 in Assen konnte Dominique Aegerter das starke Ergebnis vom Samstag nicht wiederholen. Als 15. holte der Kawasaki-Pilot nur einen Punkt.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Domi Aegerter fordert mehr Anstrengungen von Kawasaki
Domi Aegerter fordert mehr Anstrengungen von Kawasaki
Foto: Kawasaki
Domi Aegerter fordert mehr Anstrengungen von Kawasaki
© Kawasaki

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Im Artikel erwähnt

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Platz 6 durch Dominique Aegerter im ersten Lauf auf dem TT Circuit in Assen ist das bisher beste Saisonergebnis von Kawasaki in der Supersport-WM 2026. Doch der Schweizer bremste nach diesem Lichtblick die Euphorie. «Ich habe sicher vier Plätze gewonnen durch Fehler der anderen, einmal in der ersten Kurve und einmal in der Schikane. Deshalb bin ich noch nicht zufrieden», mahnte der 35-Jährige am Samstag.

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Aegerter sollte Recht behalten. Als der zweite Lauf nach Stürzen von Roberto Garcia (Yamaha) und Jake Kennedy (Honda) abgebrochen wurde, belegte er Platz 15. Weil 2/3 der Renndistanz absolviert waren, erfolgte kein Neustart. Für das beste Kawasaki-Finish sorgte Teamkollege Jeremy Alcoba auf der neunten Position – auch kein berauschendes Ergebnis für Teamchef Manuel Puccetti, der vor Saisonbeginn den WM-Titel als Ziel herausgab.

«Das heutige Rennen verlief nicht wie erwartet», stöhnte der Rohrbacher. «Allerdings waren die Bedingungen ziemlich heikel. Zu Beginn war die Strecke etwas nass, und es fielen sogar ein paar Regentropfen. Letztendlich belegten wir den 15. Platz und holten einen Punkt. Das ist natürlich enttäuschend. Hinzu kam noch etwas Pech, da ich zwei oder drei heftige Berührungen mit anderen Fahrern hatte. Dabei wurde ich jedes Mal ein wenig von der Strecke gedrängt, wodurch ich mehrere Positionen verloren habe. Ein weiterer Faktor war die rote Flagge sechs Runden vor Schluss. Ich glaube, ich hätte meine Position bis zur Zielflagge noch etwas verbessern können.»

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Im Artikel erwähnt

Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.

Dominique Aegerter

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Konnte Aegerter im ersten Lauf die fünftbeste Rundenzeit fahren, war es im Sonntagsrennen nur die 15.

«Wir müssen uns weiter steigern, unsere Hausaufgaben machen, und hoffentlich können wir vor dem nächsten Rennen irgendwo testen, um unser Gesamtpaket zu verbessern. Denn wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen», drängt der Kawasaki-Pilot auf mehr Anstrengungen seitens seines Teams. «Samstag war sicherlich kein schlechter Tag. Dennoch liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen an unsere Fähigkeiten glauben und versuchen, jedes Mal unser Bestes zu geben.»

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Albert Arenas

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75

12

+0,403

1:37,426

20

03

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Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

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61

12

+1,166

1:37,647

16

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Tom Booth-Amos

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69

12

+1,359

1:37,145

13

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Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

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16

12

+1,460

1:37,807

11

06

Jaume Masiá

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Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

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5

12

+1,919

1:37,653

10

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ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

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53

12

+2,132

1:37,565

9

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Jeremy Alcoba

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Jeremy Alcoba

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52

12

+2,207

1:37,805

8

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Mattia Casadei

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+2,521

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7

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