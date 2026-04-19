Auf Lichtblick folgte Rückschlag: Domi Aegerter holte nur einen WM-Punkt

Platz 6 durch Dominique Aegerter im ersten Lauf auf dem TT Circuit in Assen ist das bisher beste Saisonergebnis von Kawasaki in der Supersport-WM 2026. Doch der Schweizer bremste nach diesem Lichtblick die Euphorie. «Ich habe sicher vier Plätze gewonnen durch Fehler der anderen, einmal in der ersten Kurve und einmal in der Schikane. Deshalb bin ich noch nicht zufrieden», mahnte der 35-Jährige am Samstag.

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Aegerter sollte Recht behalten. Als der zweite Lauf nach Stürzen von Roberto Garcia (Yamaha) und Jake Kennedy (Honda) abgebrochen wurde, belegte er Platz 15. Weil 2/3 der Renndistanz absolviert waren, erfolgte kein Neustart. Für das beste Kawasaki-Finish sorgte Teamkollege Jeremy Alcoba auf der neunten Position – auch kein berauschendes Ergebnis für Teamchef Manuel Puccetti, der vor Saisonbeginn den WM-Titel als Ziel herausgab.

«Das heutige Rennen verlief nicht wie erwartet», stöhnte der Rohrbacher. «Allerdings waren die Bedingungen ziemlich heikel. Zu Beginn war die Strecke etwas nass, und es fielen sogar ein paar Regentropfen. Letztendlich belegten wir den 15. Platz und holten einen Punkt. Das ist natürlich enttäuschend. Hinzu kam noch etwas Pech, da ich zwei oder drei heftige Berührungen mit anderen Fahrern hatte. Dabei wurde ich jedes Mal ein wenig von der Strecke gedrängt, wodurch ich mehrere Positionen verloren habe. Ein weiterer Faktor war die rote Flagge sechs Runden vor Schluss. Ich glaube, ich hätte meine Position bis zur Zielflagge noch etwas verbessern können.»

Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Dominique Aegerter

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Konnte Aegerter im ersten Lauf die fünftbeste Rundenzeit fahren, war es im Sonntagsrennen nur die 15.

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