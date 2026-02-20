Weiter zum Inhalt
Australien, FP: Öttl beginnt mit Platz 3 stark, Domi Aegerter weit hinten

Jaume Masia (Orelac Ducati) beendete das freie Training der Supersport-WM auf Phillip Island in Südaustralien mit der Bestzeit. Philipp Öttl kann an seine starken Leistungen im Test anknüpfen.

Ivo Schützbach

Von

Supersport-WM

Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: gold & goose
Philipp Öttl
© gold & goose

Während des zweitägigen Tests auf Phillip Island am Montag und Dienstag gaben die beiden Ducati-Piloten Jaume Masia und Philipp Öttl den Ton an, dicht gefolgt von dem Triumph-Trio Oli Bayliss, Tom Booth-Amos und Ondrej Vostatek.

Interessant: Sowohl Ten Kate Yamaha mit Vizeweltmeister Can Öncü (Gesamt-12.) als auch das Kawasaki-Werksteam mit Jeremy Alcoba (8.) betonten, dass sie für das Rennwochenende gearbeitet haben, keinen Wert auf eine schnelle Runde gelegt hätten und sich selbst in den Rennen in den Top-3 sehen.

Von diesen war Supersport-Rückkehrer Dominique Aegerter zu Wochenbeginn weit entfernt, was Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti mit der fehlenden Vorbereitungszeit während des Winters begründete.

Premiere hat in Australien das Werksteam der chinesischen Marke ZXMOTO, hinter dem die italienische Spitzenmannschaft von Evan Bros steckt.

Im Test eroberte Masia mit 1:32,525 min Platz 1 der Gesamtwertung, von den Bestmarken auf Phillip Island war diese Zeit noch weit entfernt. Zum Vergleich: Den Rundenrekord hält Stefano Manzi (Yamaha), aufgestellt 2025 im Warm-up, mit 1:31,249 min. Die schnellste Rennrunde drehte Yari Montella (Ducati) 2024 in 1:31,271 min.

Unterbrechung nach Motorschaden

Das einzige freie Training über 40 Minuten am Freitagmorgen ab 10.25 Uhr Ortszeit, Phillip Island ist gegenüber MEZ zehn Stunden voraus, musste nach sechs Minuten für eine längere Streckenreinigung unterbrochen werden: Oliver König hatte einen Motorschaden an seiner Compos-Triumph und Öl auf dem Asphalt verteilt.

15 min vor Schluss hatten die Top-4 die Test-Bestzeit unterboten, Masia lag mit 1:32,286 min um 0,177 sec vor Öncü; Philipp Öttl (Feel Ducati) war Siebter und Domi Aegerter 21.

In den letzten 5 min konnten sich zahlreiche Fahrer steigern, Masia blieb mit 1:32,120 min an der Spitze, gefolgt von Bayliss, Öttl, Öncü, Supersport-Rookie Albert Arenas und Valentin Debise auf der ZXMOTO. Aegerter landete mit 1,4 sec Rückstand auf Platz 22.

Ergebnisse Supersport-WM Phillip Island/AUS, FP:

  1. Jauma Masia (E), Ducati, 1:32,120 min

  2. Oliver Bayliss (AUS), Triumph, +0,232 sec

  3. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,250

  4. Can Öncü (TR), Yamaha, +0,343

  5. Albert Arenas (E), Yamaha, +0,359

  6. Valentin Debise (F), ZXMOTO, +0,403

  7. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +0,412

  8. Lucas Mahias (F), Yamaha, +0,459

  9. Ondrej Vostatek (CZ), Triumph, +0,527

  10. Josh Whatley (GB), Ducati, +0,554

  11. Federico Caricasulo (I), ZXMOTO, +0,559

  12. Matteo Ferrari (I), Ducati, +0,631

  13. Roberto Garcia (E), Yamaha, +0,633

  14. Alessandro Zaccone (I), Ducati, +0,757

  15. Filippo Farioli (I), Yamaha, +0,862

  16. Simon Jespersen (DK), Ducati, +0,894

  17. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki, +0,896

  18. Borja Jimenez (E), Ducati, +1,051

  19. Aldi Mahendra (RI), Yamaha, +1,234

  20. Jacopo Cretaro (I), MV Agusta, +1,248

  21. Xavier Cardelus (AND), Yamaha, +1,346

  22. Dominique Aegerter (CH), Kawasaki, +1,436

  23. Yuki Okamoto (J), Yamaha, +1,495

  24. Leonardo Taccini (I), Ducati, +1,505

  25. Mattia Casadei (I), Ducati, +1,708

  26. Riccardo Rossi (I), Ducati, +1,930

  27. Andrea Giombini (I), MV Agusta, +2,684

  28. Oliver König (CZ), Triumph, +5,759

