Australien, FP: Öttl beginnt mit Platz 3 stark, Domi Aegerter weit hinten

Exklusiv: Nach der MotoGP verlässt auch die Superbike-WM Phillip Island!
Jaume Masia (Orelac Ducati) beendete das freie Training der Supersport-WM auf Phillip Island in Südaustralien mit der Bestzeit. Philipp Öttl kann an seine starken Leistungen im Test anknüpfen.
Während des zweitägigen Tests auf Phillip Island am Montag und Dienstag gaben die beiden Ducati-Piloten Jaume Masia und Philipp Öttl den Ton an, dicht gefolgt von dem Triumph-Trio Oli Bayliss, Tom Booth-Amos und Ondrej Vostatek.
Interessant: Sowohl Ten Kate Yamaha mit Vizeweltmeister Can Öncü (Gesamt-12.) als auch das Kawasaki-Werksteam mit Jeremy Alcoba (8.) betonten, dass sie für das Rennwochenende gearbeitet haben, keinen Wert auf eine schnelle Runde gelegt hätten und sich selbst in den Rennen in den Top-3 sehen.
Von diesen war Supersport-Rückkehrer Dominique Aegerter zu Wochenbeginn weit entfernt, was
Premiere hat in Australien
Im Test eroberte Masia mit 1:32,525 min Platz 1 der Gesamtwertung, von den Bestmarken auf Phillip Island war diese Zeit noch weit entfernt. Zum Vergleich: Den Rundenrekord hält Stefano Manzi (Yamaha), aufgestellt 2025 im Warm-up, mit 1:31,249 min. Die schnellste Rennrunde drehte Yari Montella (Ducati) 2024 in 1:31,271 min.
Das einzige freie Training über 40 Minuten am Freitagmorgen ab 10.25 Uhr Ortszeit, Phillip Island ist gegenüber MEZ zehn Stunden voraus, musste nach sechs Minuten für eine längere Streckenreinigung unterbrochen werden: Oliver König hatte einen Motorschaden an seiner Compos-Triumph und Öl auf dem Asphalt verteilt.
15 min vor Schluss hatten die Top-4 die Test-Bestzeit unterboten, Masia lag mit 1:32,286 min um 0,177 sec vor Öncü; Philipp Öttl (Feel Ducati) war Siebter und Domi Aegerter 21.
In den letzten 5 min konnten sich zahlreiche Fahrer steigern, Masia blieb mit 1:32,120 min an der Spitze, gefolgt von Bayliss, Öttl, Öncü, Supersport-Rookie Albert Arenas und Valentin Debise auf der ZXMOTO. Aegerter landete mit 1,4 sec Rückstand auf Platz 22.
Jauma Masia (E), Ducati, 1:32,120 min
Oliver Bayliss (AUS), Triumph, +0,232 sec
Philipp Öttl (D), Ducati, +0,250
Can Öncü (TR), Yamaha, +0,343
Albert Arenas (E), Yamaha, +0,359
Valentin Debise (F), ZXMOTO, +0,403
Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +0,412
Lucas Mahias (F), Yamaha, +0,459
Ondrej Vostatek (CZ), Triumph, +0,527
Josh Whatley (GB), Ducati, +0,554
Federico Caricasulo (I), ZXMOTO, +0,559
Matteo Ferrari (I), Ducati, +0,631
Roberto Garcia (E), Yamaha, +0,633
Alessandro Zaccone (I), Ducati, +0,757
Filippo Farioli (I), Yamaha, +0,862
Simon Jespersen (DK), Ducati, +0,894
Jeremy Alcoba (E), Kawasaki, +0,896
Borja Jimenez (E), Ducati, +1,051
Aldi Mahendra (RI), Yamaha, +1,234
Jacopo Cretaro (I), MV Agusta, +1,248
Xavier Cardelus (AND), Yamaha, +1,346
Dominique Aegerter (CH), Kawasaki, +1,436
Yuki Okamoto (J), Yamaha, +1,495
Leonardo Taccini (I), Ducati, +1,505
Mattia Casadei (I), Ducati, +1,708
Riccardo Rossi (I), Ducati, +1,930
Andrea Giombini (I), MV Agusta, +2,684
Oliver König (CZ), Triumph, +5,759
