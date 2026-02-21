Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Australien jubelt: Endlich das erste Supersport-Podest von Oli Bayliss (3.)

Der Name Bayliss verpflichtet, doch es dauerte bis zum Auftakt der Supersport-WM 2026, bis Oli Bayliss bei seinem Heimrennen auf Phillip Island als Dritter den ersten Podestplatz einfahren konnte.

Kay Hettich
Von

Supersport-WM

Der Knoten ging auf: Oli Bayliss auf dem Podium
Der Knoten ging auf: Oli Bayliss auf dem Podium
Foto: Gold & Goose
Der Knoten ging auf: Oli Bayliss auf dem Podium
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Als Sohn des dreifachen Superbike-Weltmeisters Troy Bayliss hatte Oli Bayliss übergroße Fußstapfen auszufüllen. Anders als sein Vater nahm der 22-Jährige aber nicht den Umweg über die BSB, sondern stieg 2022 direkt in die Supersport-Weltmeisterschaft ein. Nach drei Jahren mit Ducati fährt Bayliss-Junior seit 2025 für PTR Triumph und blüht seitdem im Team des ehemaligen Rennfahrers Simon Buckmaster auf.

Werbung

Werbung

War ein vierter Platz im vergangenen Jahr auf dem Balaton Circuit das bisher beste Finish des Australiers, ging bei seinem Heimrennen auf Phillip Island endlich der Knoten auf: Mit 7,2 sec Rückstand auf Sieger Jaume Masia (Ducati) holte Bayliss als Dritter seinen ersten Podestplatz in der Supersport-WM! Die australischen Fans waren aus dem Häuschen und feierten ihren Landsmann.

«Definitiv der beste Ort dafür», sagte Oli im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erleichtert. «Schon das gesamte Wochenende habe ich ein fantastisches Gefühl mit dem Motorrad – ich kann hier mit ihm machen, was ich möchte. Nur in Kurve 1 geriet ich etwas ins Gerangel und verlor ein paar Positionen. Als es sich wieder geordnet hatte, konnte ich mir einen nach dem anderen schnappen und brachte das Podium nach Hause. Ich denke, wenn es ein Phillip-Island-Effekt jemals gegeben hat, dann hätte man ihn sicher schon vor ein paar Jahren sehen müssen. Nein, dass ich ein zweites Jahr mit dem PTR-Team verbringe, stärkte mein Selbstvertrauen. Wir müssen schauen, wie es in Portimão und den Wochenenden danach laufen wird.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen auf Phillip Island
Willkommen zum Rennen auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Jaume Masiá
Jaume Masiá
Foto: Gold & Goose
Tom Booth-Amos
Tom Booth-Amos
Foto: Gold & Goose
Josh Whatley
Josh Whatley
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas
Albert Arenas
Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba
Jeremy Alcoba
Foto: Gold & Goose
Jaume Masiá
Jaume Masiá
Foto: Gold & Goose
Oliver Bayliss
Oliver Bayliss
Foto: Gold & Goose
Can Öncü
Can Öncü
Foto: Gold & Goose
Dominique Aegerter
Dominique Aegerter
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Josh Whatley
Josh Whatley
Foto: Gold & Goose
Oliver Bayliss
Oliver Bayliss
Foto: Gold & Goose
Jaume Masiá gewinnt den ersten Lauf
Jaume Masiá gewinnt den ersten Lauf
Foto: Gold & Goose
Sieger Jaume Masiá
Sieger Jaume Masiá
Foto: Gold & Goose
Öttl, Masiá, Bayliss
Öttl, Masiá, Bayliss
Foto: Gold & Goose
Sieger Jaume Masiá
Sieger Jaume Masiá
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf Phillip Island
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Die Triumph Street Triple RS765 funktioniert auf dem Phillip Island Circuit hervorragend, was auch Teamkollege Tom Booth-Amos unter Beweis stellte – der Engländer stürzte jedoch auf Platz 2 liegend.

«Wir haben unser Paket verbessert. Schon beim ersten Test spürte ich die Veränderungen», bestätigte Oli. «Wir können auf ein konkurrenzfähiges Motorrad bauen und auch auf ein gutes Team, das über den Winter tief in die Daten eingetaucht ist und unser Bike verbessert hat. Leider ist Tom gestürzt, aber er wird stärker zurückkommen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Startaufstellung

  4. Startaufstellung

  5. Superpole

  6. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

18

27:57,193

1:32,310

25

02

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

18

+5,521

1:32,441

20

03

Oli Bayliss

PTR Triumph Factory Racing

Oli Bayliss

32

18

+7,266

1:32,851

16

04

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

18

+7,721

1:32,894

13

05

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

18

+7,743

1:32,804

11

06

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

18

+11,856

1:32,983

10

07

Ondrej Vostatek

Compos Racing Team

Ondrej Vostatek

50

18

+15,155

1:33,395

9

08

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

18

+15,313

1:33,152

8

09

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

18

+15,486

1:33,320

7

10

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

18

+16,057

1:33,125

6

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Supersport-WM

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    19.–21.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    26.–28.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    16.–18.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    30.04. – 02.05.2026
    Zum Event

  • Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    14.–16.05.2026
    Zum Event
  1. Supersport-WM

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    19.–21.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    26.–28.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    16.–18.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    30.04. – 02.05.2026
    Zum Event

  5. Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    14.–16.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien