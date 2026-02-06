Bereit für die Supersport-WM 2026: Philipp Öttl zeigt seine 2026er-Ducati

Viel zum Fahren kam Philipp Öttl im Winter nicht, doch die wenigen Runden auf trockener Piste reichten dem 29-Jährigen, um ein gutes Gefühl für sein Arbeitsgerät zu entwickeln – die V2-Ducati ist für 2026 zwar weitgehend identisch, erfuhr aber wichtige Updates an Elektronik und Fahrwerk.

Zur Info: Die auf der Eicma 2025 präsentierte neue V2 kommt in der Supersport-WM erst 2027 zum Einsatz. Öttl wird gegen Jahresmitte als Testfahrer fungieren.

Das Design der Feel-Racing-Ducati hat sich kaum geändert, wirkt aber frischer und moderner. «Das diesjährige Bike-Design gefällt mir noch besser als das des Vorjahres – und ich kann es kaum erwarten, mit den neuen Teilen in Australien zu fahren», sagte der Bayer im Rahmen der Teampräsentation. «Ich freue mich riesig auf die Saison 2026 mit Feel Racing. Es ist fantastisch, die Arbeit vom letzten Jahr fortzusetzen. Die Stimmung im Team ist super, und ich bin hochmotiviert, dieses Jahr unvergesslich zu machen.»

Philipp Öttl zeigt seine 2026er Supersport-Ducati Foto: Feel Racing Ducati Philipp Öttl zeigt seine 2026er Supersport-Ducati © Feel Racing Ducati

Öttl war im vergangenen Jahr nach einem Sturz beim Phillip-Island-Test im ersten Saisondrittel stark eingeschränkt und kam erst gegen Saisonende so richtig in Schwung. Die Erwartung für 2026 sind konstante Ergebnisse auf vorderen Positionen.

«Wir starten entschlossen und fokussiert ins Jahr 2026 mit einem klaren Ziel: unser Bestes zu geben und um die Spitzenplätze zu kämpfen», betonte Teammanager Alberto Casolari. «Obwohl die Wintertests stark vom Wetter beeinträchtigt waren, haben Philipp und das Team gezeigt, dass sie ganz vorn mitfahren können. Deshalb freuen wir uns riesig auf den offiziellen Saisonstart in gut einer Woche auf Phillip Island.»