Can Öncü (Yamaha): «Wir haben einige positive Erkenntnisse gewonnen»

Mit Stefano Manzi gewann das niederländische Team Ten Kate die Supersport-WM 2025. Nachdem der Italiener von Yamaha in die Superbike-Kategorie befördert wurde, sollte Vizeweltmeister Can Öncü für Ten Kate den Titel verteidigen. Nach acht von zwölf Meetings kann der junge Türke aber erneut nur den zweiten Platz erreichen – derzeit belegt er mit 178 Punkten den vierten Platz der Gesamtwertung und damit bereits 31 Punkte hinter Saisonüberraschung Valentin Debise mit Neueinsteiger ZX Moto auf Rang 2.

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Um den Rückstand aufzuholen, muss Öncü bei jedem der noch vier ausstehenden Events Punkte auf den Franzosen aufholen. Beim Heimrennen von Debise in Magny-Cours wird das aber eine Herausforderung.

Ein Vorteil für den Yamaha-Piloten: Durch einen Gaststart im Rahmen der britischen Supersport-Serie in Thruxton (ein zweiter Platz und ein Sieg) blieb der 23-Jährige im Rennrhythmus, außerdem absolvierte er einen Test auf der französischen Piste.

«Ich freue mich sehr auf das bevorstehende Wochenende in Magny-Cours. Ich hatte eine gute Sommerpause, da ich jeden Tag trainiert und mich optimal auf die verbleibenden Rennen im Kalender vorbereitet habe», ist Öncü überzeugt. «Wir hatten kürzlich zwei Testtage in Magny-Cours und konnten viele verschiedene Dinge ausprobieren. Es sieht so aus, als hätten wir einige positive Erkenntnisse gewonnen. Daher freue ich mich darauf, diese am Rennwochenende erneut zu testen. Mein Ziel für dieses Wochenende ist es, das bestmögliche Ergebnis für mich und das Team zu erzielen, denn wir haben in den vergangenen Wochen so hart gearbeitet. Ich möchte allen die Belohnung für ihren Einsatz geben.»

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Ten Kate war beim Test in Magny-Cours jedoch nicht alleine: Unter weiteren Supersport-Piloten war auch Debise mit seinem ZX‑Moto-Teamkollegen Federico Caricasulo anwesend.