Can Öncü (Yamaha) vergleicht Ten Kate und Evan Bros: «Großer Unterschied»

Zwölfmal hat das Team Ten Kate in 26 Jahren Supersport-WM den Titel eingefahren, zuletzt 2025 mit Stefano Manzi. Kein anderes Team kann auf eine solche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Erst seit 2016 ist Evan Bros Racing in der seriennahen Weltmeisterschaft am Start, doch mit zwei WM-Titeln und mehreren Vizeweltmeisterschaften ist das Team der Evangelista-Brüder wiederum eines der erfolgreichsten der vergangenen Jahre.

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Nachdem Manzi in die Superbike-WM 2026 aufstieg, wurde Supersport-Vizeweltmeister Can Öncü von Yamaha vom italienischen ins niederländische Team transferiert. Damit ist der Türke der erste Pilot, der bei beiden Top-Teams unter Vertrag stand bzw. steht.

Obwohl der 22-Jährige in beiden Teams eine Yamaha R9 fuhr, sackten seine Ergebnisse zunächst ab. Erst beim dritten Saisonevent in Assen fuhr Öncü im zweiten Lauf als Dritter erstmals auf das Podium. Vor einer Woche auf dem Balaton Circuit gelangen ihm zum ersten Mal zwei Top‑3‑Finishes. Platz 2 im zweiten Rennen war sein bisher bestes Saisonergebnis.

«Der Unterschied zu Evan Bros ist groß – das fängt schon beim Motorrad an, das sich anders anfühlt», erzählte Öncü SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Sebastian Fränzschky. «Ich habe sehr viel von Ten Kate gelernt, zum etwa Fokus auf Long-Runs, Fehler in Rennen zu vermeiden und keine verrückten Aktionen zu machen. Bei Evan Bros fand ich ein gutes Set-up sehr schnell. Bei Ten Kate benötigen wir für kleine Schritte gefühlt recht lange, was sich aber als der richtige Weg herausstellt, und das ist eine großartige Herangehensweise. Ich verstehe jetzt besser, warum sie so erfolgreich sind. Sie arbeiten anders, aber hart. Sobald man das versteht, macht man nur noch Fortschritte. Evan Bros ist auch ein hervorragendes Team und sehr professionell, aber der Unterschied bei der Arbeitsweise zu Ten Kate ist groß.»

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