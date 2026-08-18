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Can Öncü nach Ausflug in die BSB: «Fühle mich bei McAMS Yamaha sehr gut»

Bei seinem Ausflug in die britische Supersport-Serie konnte Can Öncü Selbstvertrauen tanken. Die Zusammenarbeit mit McAMS Yamaha funktionierte auf Anhieb prächtig.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Can Öncü fühlte sich bei McAMS sehr wohl
Can Öncü fühlte sich bei McAMS sehr wohl
Foto: McAMS Yamaha
Can Öncü fühlte sich bei McAMS sehr wohl
© McAMS Yamaha

Im Artikel erwähnt

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Als Ersatz für den verletzten Ben Currie nahm Ten-Kate-Ass Can Öncü am vergangenen Wochenende am Meeting der britischen Serie in Thruxton teil. Im Yamaha-Top-Team McAMS fuhr der 23-Jährige einen zweiten Platz und einen Sieg ein und war damit der erfolgreichste Teilnehmer.

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Erstaunlich: Zur Vorbereitung auf seinen Gaststart absolvierte Öncü lediglich einen kurzen Test, um, die ikonische Rennstrecke und die Yamaha R9 im BSB-Trimm kennenzulernen.

Zwei Podestplätze, davon ein Sieg, werden den Türken auch für die letzten vier Events der Weltmeisterschaft beflügeln!

Im Artikel erwähnt

«Ich fühle mich nach meinem Wochenende in Thruxton mit McAMS Yamaha sehr gut», lobte Öncü seine Gastgeber. «Wir haben vom Freitag auf den Samstag einen unglaublichen Sprung nach vorn gemacht und das Gesamtpaket in den letzten Tagen deutlich verbessert. Ich habe ein gutes Gefühl auf dem Motorrad gefunden und auch eine großartige Beziehung zum Team aufgebaut. Ich möchte mich bei ihnen für diese Chance bedanken – es ist großartig, das Wochenende mit einem Sieg und einem Podiumsplatz abzuschließen, vor allem wenn man bedenkt, dass ich zum ersten Mal auf dieser Strecke gefahren bin!»

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Auch wenn Teamchef Steve Rodgers lieber mit seinem Stammfahrer gepunktet hätte, ist die Freude über die Öncü-Ergebnisse riesig. Sollte Currie auch für das Rennwochenende in Cadwell Park Ende August nicht fit sein – wonach es aktuell aussieht–, dürfte erneut der Ten-Kate-Pilot zum Zuge kommen.

«Can uns stolz gemacht. An eine neue Rennstrecke zu kommen, mit einem neuen Team und einem neuen Motorrad, und dann eine solche Leistung zu zeigen, war einfach vorbildlich. Hut ab vor ihm», streute Rodgers Öncü Rosen. «Er und das Team können sehr stolz sein. Wir fahren mit Schwung nach Cadwell Park und können es kaum erwarten, dort wieder an die Arbeit zu gehen.»

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