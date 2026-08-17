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Supersport-Asse überzeugen in der BSB: Can Öncü (Yamaha) siegt in Thruxton

Am vergangenen Wochenende gab Can Öncü (Yamaha) ein erfolgreiches Debüt in der britischen Supersport-Serie. Auch sein WM-Kollege Oli Bayliss (Triumph) überzeugte. Weitere Starts könnten folgen.

Supersport-WM

Can Öncü führt das BSB-Feld an, dahinter Oli Bayliss
Can Öncü führt das BSB-Feld an, dahinter Oli Bayliss
Foto: McAMS Yamaha
Can Öncü führt das BSB-Feld an, dahinter Oli Bayliss
© McAMS Yamaha

Im Artikel erwähnt

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Während Oli Bayliss bereits seit dem dritten Saisonmeeting in Knockhill als Ersatz für den verletzten Macadam-Triumph-Piloten Bradley Perie in der britischen Supersport-Meisterschaft dabei ist, debütierte Can Öncü am vergangenen Wochenende in Thruxton im Yamaha-Team McAMS in der umkämpften nationalen Serie. Zur Vorbereitung konnte der 23-Jährige die Yamaha R9 des ebenfalls verletzten Ben Currie einen kurzen Test auf der ikonischen Rennstrecke absolvieren.

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Beide WM-Piloten überzeugten auf ganzer Linie und kämpften in beiden Rennen an der Spitze. Insbesondere das BSB-Debüt von Öncü hätte nicht viel besser laufen können. Als Zweiter in Lauf 1 hinter Luke Stapleford (Ducati) und dem Sieg in zweiten Rennen fuhr der Türke die meisten Punkte ein. Nicht viel schlechter Bayliss, der die Plätze 3 und 2 einfahren konnte. Die Top-3 waren jeweils nur von 0,5 sec getrennt!

Mittlerweile deutet sich an, dass Öncü auch in Cadwell Park vom 29. bis 31. August für McAMS Yamaha antreten und wie der Sohn des dreifachen Superbike-Weltmeisters Troy Bayliss die lange Sommerpause der Supersport-WM 2026 bestmöglich überbrücken wird. Cadwell Park ist jene ikonische Rennstrecke mit dem spektakulären Sprunghügel. 2022 gab sich dort bereits Toprak Razgatlioglu als Superbike-Weltmeister von Yamaha für eine Demorunde die Ehre.

Im Artikel erwähnt

Das letzte Saisondrittel der Weltmeisterschaft beginnt vom 4. bis 6. September in Magny-Cours. Öncü (178 Punkte) belegt mit 113 Punkten Rückstand auf Leader Albert Arenas (Yamaha) den vierten Rang, Bayliss ist mit 71 Punkten lediglich WM-13. Der Australier liebäugelt mit dem Einstieg in die Top-Kategorie der BSB 2027.

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