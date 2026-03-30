Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Chattering und kein Grip: Sechste Plätze waren für Philipp Öttl das Maximum

Nachdem Philipp Öttl in Australien den Speed für das Podium hatte, sprang für den Ducati-Piloten beim Supersport-Meeting in Portimão kein Top-3-Finish heraus. Die Gründe sind vielfältig.

Von

Kay Hettich und Jordi Gutiérrez

Supersport-WM

Philipp Öttl holte in Portimao das Maximum heraus
Philipp Öttl holte in Portimao das Maximum heraus
Foto: Seidenglanz
Philipp Öttl holte in Portimao das Maximum heraus
© Seidenglanz

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das zweite Meeting der Supersport-WM 2026 brachte die Erkenntnis, dass die mittlere Kategorie durch den Einstieg von ZX Moto noch umkämpfter geworden ist als sie es ohnehin schon war. Der Franzose Valentin Debise fuhr mit dem chinesischen Motorrad zwei Siege ein, und man muss davon ausgehen, dass der Evan Bros-Pilot in diesem Jahr ein ernsthafter Kandidat auf den Titel sein wird.

Werbung

Werbung

Umso perfekter muss die Konkurrenz arbeiten, um in jedem Rennen an der Spitze mitfahren zu können. Philipp Öttl und seinem Ducati-Team Feel Racing ist das auf dem Autódromo Internacional do Algarve mit zwei sechsten Plätzen nur bedingt gelungen.

«Ich hatte extrem mit dem Motorrad zu kämpfen», erzählte der Bayer SPEEDWEEK.com am Sonntagnachmittag. «Das Bike hat hinten massiv gerutscht und ich hatte Chattering – dafür ist es auf der Geraden brutal gut gelaufen, wodurch ich im Kampf halbwegs drinbleiben konnte. Am Ende war ich glücklich, dass ich Sechster wurde. Ich denke, damit haben wir das Maximum herausgeholt. Im ersten Rennen war vielleicht etwas mehr drin, aber nicht im zweiten Lauf. Es fehlte einfach der Grip.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Portimão
Willkommen zum Rennen in Portimão
Foto: Gold & Goose
Valentin Debise
Valentin Debise
Foto: Gold & Goose
Tom Booth-Amos
Tom Booth-Amos
Foto: Gold & Goose
Roberto Garcia
Roberto Garcia
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Can Öncü
Can Öncü
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas
Albert Arenas
Foto: Gold & Goose
Valentin Debise
Valentin Debise
Foto: Gold & Goose
Tom Booth-Amos
Tom Booth-Amos
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Alcoba und Perolari
Alcoba und Perolari
Foto: Gold & Goose
Dominique Aegerter
Dominique Aegerter
Foto: Gold & Goose
Valentin Debise
Valentin Debise
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Valentin Debise gewinnt Lauf 2 in Portimão
Valentin Debise gewinnt Lauf 2 in Portimão
Foto: Gold & Goose
Masiá, Debise, Arenas
Masiá, Debise, Arenas
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Portimão
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Bester Ducati-Pilot in Portimão war Jaume Masià, der mit den Plätzen 2 und 4 die WM-Führung übernommen hat. Öttl belegt mit 26 Punkten Rückstand den vierten Rang.

«Es war nicht schlecht, aber komplett zufrieden bin ich nicht – ich wollte vorn mitfahren. Aber mein Team unterstützt mich, wo es nur geht, und wir sind immer konstruktiv, was sehr wichtig ist», betonte der 29-Jährige. «Portimão ist auch nicht wirklich meine Hausstrecke, was aber keine Ausrede sein soll. Mal läuft es halt besser, an anderes Mal weniger. Es muss jetzt etwas weiter nach vorn gehen und als Nächstes kommen Rennstrecken, die uns etwas besser liegen sollten.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

17

29:34,570

1:43,623

25

02

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

17

+0,720

1:43,887

20

03

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

17

+1,487

1:43,655

16

04

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

17

+1,508

1:43,615

13

05

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

17

+1,547

1:43,723

11

06

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

17

+6,486

1:43,974

10

07

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

17

+7,042

1:44,024

9

08

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

17

+7,619

1:43,751

8

09

Corentin Perolari

Corentin Perolari

Honda World Supersport Team

Corentin Perolari

Corentin Perolari

6

17

+7,795

1:43,919

7

10

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

17

+8,007

1:43,969

6

Events

Alle Supersport-WM Events

  • Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien