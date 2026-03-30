Chattering und kein Grip: Sechste Plätze waren für Philipp Öttl das Maximum

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Fehleinschätzung von Bimota: «Wir glaubten, näher dran zu sein»
Nachdem Philipp Öttl in Australien den Speed für das Podium hatte, sprang für den Ducati-Piloten beim Supersport-Meeting in Portimão kein Top-3-Finish heraus. Die Gründe sind vielfältig.
Das zweite Meeting der Supersport-WM 2026 brachte die Erkenntnis, dass die mittlere Kategorie durch den Einstieg von ZX Moto noch umkämpfter geworden ist als sie es ohnehin schon war. Der Franzose Valentin Debise fuhr mit dem chinesischen Motorrad zwei Siege ein, und man muss davon ausgehen, dass der Evan Bros-Pilot in diesem Jahr ein ernsthafter Kandidat auf den Titel sein wird.
Umso perfekter muss die Konkurrenz arbeiten, um in jedem Rennen an der Spitze mitfahren zu können. Philipp Öttl und seinem Ducati-Team Feel Racing ist das auf dem Autódromo Internacional do Algarve mit zwei sechsten Plätzen nur bedingt gelungen.
«Ich hatte extrem mit dem Motorrad zu kämpfen», erzählte der Bayer SPEEDWEEK.com am Sonntagnachmittag. «Das Bike hat hinten massiv gerutscht und ich hatte Chattering – dafür ist es auf der Geraden brutal gut gelaufen, wodurch ich im Kampf halbwegs drinbleiben konnte. Am Ende war ich glücklich, dass ich Sechster wurde. Ich denke, damit haben wir das Maximum herausgeholt. Im ersten Rennen war vielleicht etwas mehr drin, aber nicht im zweiten Lauf. Es fehlte einfach der Grip.»
Bester Ducati-Pilot in Portimão war Jaume Masià, der mit den Plätzen 2 und 4 die WM-Führung übernommen hat. Öttl belegt mit 26 Punkten Rückstand den vierten Rang.
«Es war nicht schlecht, aber komplett zufrieden bin ich nicht – ich wollte vorn mitfahren. Aber mein Team unterstützt mich, wo es nur geht, und wir sind immer konstruktiv, was sehr wichtig ist», betonte der 29-Jährige. «Portimão ist auch nicht wirklich meine Hausstrecke, was aber keine Ausrede sein soll. Mal läuft es halt besser, an anderes Mal weniger. Es muss jetzt etwas weiter nach vorn gehen und als Nächstes kommen Rennstrecken, die uns etwas besser liegen sollten.»
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