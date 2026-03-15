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Chinesische Hersteller auf dem Vormarsch: Kommt ein Rennen in China?

ZX Moto, QJ Motor und Kove haben bereits auf WM-Ebene auf sich aufmerksam gemacht. Doch bevor ein Rennen der Superbike-WM in China Realität wird, muss eine entscheidende Hürde überwunden werden.

Sebastian Fränzschky

Von

Supersport-WM

Die MotoGP gastierte von 2005 - 2008 auf dem Shanghai International Circuit
Die MotoGP gastierte von 2005 - 2008 auf dem Shanghai International Circuit
Foto: Gold & Goose
Die MotoGP gastierte von 2005 - 2008 auf dem Shanghai International Circuit
© Gold & Goose

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Seit der Saison 2024 umfasst der Kalender der Superbike-WM nur noch ein Überseerennen. Abgesehen von Australien finden sämtliche Veranstaltungen in Europa statt. Die Hersteller wünschen sich zwar mehr Events in Übersee – insbesondere in Asien und den USA. Konkrete Hinweise auf neue Stationen außerhalb Europas gab es bislang jedoch nicht. Mit dem Einstieg neuer chinesischer Hersteller gewinnt die Idee eines Rennwochenendes in China allerdings an Bedeutung.

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Obwohl die Volksrepublik China flächenmäßig riesig ist und rund 1,4 Milliarden Einwohner zählt (in Europa leben aktuell weniger als 750 Millionen Einwohner), existieren nur wenige Rennstrecken mit FIA- oder FIM-Homologation. Die bekannteste Anlage ist der Shanghai International Circuit, auf dem die Formel 1 gastiert. Weitere permanente Rennstrecken befinden sich unter anderem in Zhuhai, Ordos, Zhuzhou und Chengdu.

Spannungen zwischen Verband und Herstellern

Fabio Evangelista, Teamchef des Evan-Bros-Teams, arbeitet seit dieser Saison eng mit dem chinesischen Hersteller ZX Moto zusammen und verantwortet den Werksauftritt des noch jungen Unternehmens in der Supersport-WM. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach äußert sich Evangelista zur Situation in China.

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Für ein mögliches Rennen sieht Evangelista vor allem ein Hindernis: den nationalen Verband.  «Ohne den chinesischen Verband ist das nicht so einfach», erklärte er und verwies auf Differenzen zwischen Herstellern und Verband, die in der Vergangenheit zu Spannungen geführt haben.

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Trotzdem zeigt sich Evangelista optimistisch. «Wenn wir in diesem Jahr einige gute Ergebnisse erzielen, können die Hersteller mehr Druck aufbauen», sagte er. Einige der chinesischen Werke ziehen inzwischen an einem Strang. So pflegt ZX-Moto-Gründer Zhang Xue laut Evangelista enge Kontakte zu CF Moto.

Teamchef Fabio Evangelista
Teamchef Fabio Evangelista
Foto: Gold & Goose
Teamchef Fabio Evangelista
© Gold & Goose

«Er möchte der zweitwichtigste Hersteller nach CF Moto werden. Er hat großen Respekt vor ihnen, die Beziehung ist sehr gut. Gemeinsam könnten sie in China eine starke Allianz bilden», erklärte Evangelista. Gleichzeitig sei es in einem so großen Land schwierig, alle Akteure unter einen Hut zu bringen.

Auch geografisch liegen die Hersteller weit auseinander. «Kove und ZX Moto kommen aus Chongqing. Etwa drei Autostunden entfernt liegt Chengdu. Die anderen Hersteller sind deutlich weiter weg», erläuterte Evangelista. Für ZX Moto wäre daher der Chengdu Tianfu International Circuit die naheliegende Heimstrecke.

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Wechsel zu ZX Moto öffnet neue Türen

Das Evan-Bros-Team zählt zu den erfolgreichsten Mannschaften der Supersport-WM und gewann mit Yamaha bereits Weltmeistertitel. Der Wechsel zu ZX Moto hat jedoch neue Möglichkeiten eröffnet. Neben dem bereitgestellten Material profitiert das Team vor allem vom Interesse chinesischer Sponsoren.

Zhang Xue habe mehrere Partnerschaften organisiert. «Die chinesischen Sponsoren kommen direkt über ihn. Ich akzeptiere sie natürlich gerne», sagte Evangelista. Dadurch könnten sportliche Aktivitäten leichter finanziert werden. Zu den neuen Partnern gehört unter anderem ein chinesischer Energydrink.

ZX Moto 820RR-R
ZX Moto 820RR-R
Foto: WorldSBK
ZX Moto 820RR-R
© WorldSBK

Auch Ausrüster zeigen wachsendes Interesse. «In China gibt es ein enormes Interesse. Das habe ich auch auf der EICMA gespürt – beide Fahrer wurden von einer chinesischen Helmmarke kontaktiert», berichtete Evangelista und sprach von «sehr attraktiven finanziellen Angeboten».

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Davon könnten auch die ZX-Moto-Piloten Valentin Debise und Federico Caricasulo profitieren. «Diese Verbindung nach China kann für sie wirtschaftlich sehr interessant sein», betonte Evangelista.

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