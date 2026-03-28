Chinesischer Meilenstein: ZX Moto siegt erstmals in der Supersport-WM

Valentin Debise sorgte beim zweiten Rennwochenende der Supersport-WM 2026 in Portimao für einen historischen Moment: Der Franzose gewann das erste Rennen und bescherte ZX Moto den ersten Sieg eines chinesischen Herstellers in dieser Serie.

Werbung

Werbung

Bereits am Freitag deutete sich die starke Form an: In der Superpole belegte Debise Rang 2, nur Yamaha-Pilot Can Öncü war schneller. Am Samstag legte der ZX-Moto-Pilot mit der Bestzeit im Warm-up nach – und im Rennen folgte die Krönung.

Debise hielt sich zunächst auf der zweiten Position hinter Öncü, ehe er nach dessen Sturz die Führung übernahm. Diese gab er nicht mehr ab und siegte souverän mit 3,7 Sekunden Vorsprung auf Jaume Masia (Ducati) sowie 3,8 Sekunden auf Lucas Mahias (Yamaha). Teamkollege Federico Caricasulo spielte hingegen keine Rolle im Kampf um die Spitzenplätze: Der Italiener wurde sowohl in der Superpole als auch im ersten Lauf Neunter. Dank der schnellsten Rennrunde sicherte sich Debise zudem die Pole-Position für Lauf 2.

Die ZX Moto 820RR begeisterte Debise vom ersten Tag an

Nach dem Rennen war die Freude beim Sieger entsprechend groß: «Ich bin richtig begeistert! Ab dem ersten Tag wusste ich, dass dieses Motorrad das nötige Potenzial hat, auch wenn die Rundenzeiten zu Beginn langsam waren. Ich sagte dem Team, dass ich mit diesem Motorrad etwas erreichen kann.»

Werbung

Werbung

Bereits beim Saisonauftakt in Phillip Island habe sich das angedeutet, doch dort sei er noch zu ungestüm gewesen: «Deshalb wollte ich es hier ruhiger angehen – und das tat ich. Ich folgte Öncü und überlegte, ob ich gegen Rennende attackiere oder nicht. Ich sah, dass er hart pusht. Als er stürzte, hing ich mich richtig rein und pushte.»

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Der Sieg ist auch aus technischer Sicht ein Meilenstein. ZX Moto feiert im ersten Jahr seines Supersport-Projekts direkt einen Triumph. «Das Motorrad ist noch kein Jahr alt. Sie haben ein sehr gutes Gesamtpaket gebaut. Wir fahren praktisch mit einem seriennahen Motorrad, und dessen Basis ist wirklich stark», erklärte Debise.

Einen großen Anteil am Erfolg schreibt er dem unermüdlichen Einsatz des Evan-Bros-Teams von Fabio Evangelista zu: «Sie arbeiten wie verrückt und hatten die Möglichkeit, ihr Potenzial mit diesem Motorrad zu zeigen – das macht den Unterschied. Hersteller und Team zusammen führen zu solchen Ergebnissen.»

Evan Bros arbeitet laut Debise unermüdlich

Besonders beeindruckt zeigte sich der Franzose vom Arbeitseinsatz des Teams: «Seit sie das Motorrad Anfang November bekommen haben, gab es keinen einzigen freien Tag. Weihnachten, Silvester, Neujahr – sie haben jeden Tag gearbeitet. Sie haben lange kaum geschlafen. Sie verdienen diesen Erfolg mehr als ich.»

Werbung

Werbung

Dass der Durchbruch nicht schon früher gelang, lag auch an fehlender Vorbereitung auf die Renndistanz. Dieses Problem warf Debise beim Saisonauftakt in Australien zurück. «Wir haben nur an der Geschwindigkeit gearbeitet und nie an der Distanz. Mit vollem Tank ist dieses Motorrad schwierig zu fahren, und das hatten wir vorher nie trainiert», räumte Debise ein.

Sein Sturz in Phillip Island sei daher keine Überraschung gewesen: «Ich habe mich überschätzt und bin gefahren, als könnte ich gewinnen. Realistisch wären Platz sechs oder sieben gewesen. Das war komplett mein Fehler.» In Portimao habe man gezielt daran gearbeitet: «Wir haben uns auf die Renndistanz konzentriert, mit vollem Tank trainiert und ich habe mich deutlich wohler gefühlt – auch im Verkehr und zu Rennbeginn.»

Debise als Fahrer gereift und ein konstanter Sieganwärter

Debise hat sich in der Supersport-WM zu einem Spitzenfahrer entwickelt und sieht sich selbst als gereiften Fahrer: «Jahr für Jahr verbessere ich mich. Ich versuche immer, mein Training anzupassen und Neues zu lernen.» Der Sieg komme für ihn daher nicht völlig überraschend: «Ich wusste, dass ich gewinnen kann. Es ist eher wie ein Stempel auf dem Papier.»

Mit ZX Moto sieht er großes Potenzial: «Das Niveau des Teams ist unglaublich hoch. Wir haben alle die gleiche Einstellung – wir arbeiten jeden Tag hart. Das macht uns stark.» Diese Einstellung hat der Franzose von seinen Eltern mitbekommen: «Sie haben mir immer gesagt: Was auch immer du tust, mach es zu 100 Prozent.»

Werbung

Werbung