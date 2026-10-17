Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Domi Aegerter gestand nach bestem Saisonresultat: «Ich dachte ans Aufhören»

Kawasaki hat in der Supersport-WM die Kurve gekriegt und sich zum härtesten Widersacher von Yamaha entwickelt. Dominique Aegerter erklärte in Jerez exklusiv, wie er es aus dem Tief geschafft hat.

Ivo Schützbach

Von

Supersport-WM

Dominique Aegerter kann wieder lachen
Dominique Aegerter kann wieder lachen
Foto: gold & goose
Dominique Aegerter kann wieder lachen
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Jeremy Alcoba macht Kawasaki zum erfolgreichsten Hersteller des letzten Saisonviertels. Bis zur Sommerpause ist den Grünen nur ein Podestplatz gelungen, der Spanier wurde im ersten Rennen in Donington Park Dritter. In Cremona triumphierte Alcoba Ende September in beiden Rennen, in Estoril wurde er Dritter und Erster. In Lauf 1 am Samstag in Jerez fehlte lediglich eine halbe Sekunde auf Sieger und Weltmeister Albert Arenas (AS Yamaha), Alcoba wurde nach starker Aufholjagd Zweiter.

Werbung

Werbung

In seinem Fahrwasser konnte sich auch Dominique Aegerter ab Cremona deutlich steigern und in Norditalien ebenso wie bei der folgenden Veranstaltung in Estoril jeweils ein Top-10-Ergebnis einfahren. In Jerez erfreute der Schweizer Kawasaki als Fünfter und eroberte am finalen Wochenende sein bestes Saisonresultat.

«Im letzten Cremona-Test haben wir etwas gefunden, davor hat das Gesamtpaket nicht gestimmt», erklärte Domi im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es fehlte ein bisschen an der Gasannahme, ein bisschen am Fahrwerk, ein bisschen an mir, ein bisschen am Team. Es geht um Zehntelsekunden, jetzt habe ich ein besseres Gefühl und damit mehr Vertrauen – das Bike hat sich weiterentwickelt.»

Im Artikel erwähnt

Zur Saisonmitte war Domi Aegerter mental zerstört

2021 und 2022 wurde Aegerter in der mittleren Hubraumkategorie Weltmeister und gewann 27 seiner 44 Rennen – 35 Mal stand er auf dem Podium. Zur heutigen Leistungsdichte sagt der 36-Jährige, dass diese viel höher sei als damals. «Da gab es zehn gute Leute, heute sind es fünf mehr, aber auch die Motorräder liegen näher beieinander. Platz 5 ist mein bestes Ergebnis in diesem Jahr, damit kann ich zufrieden sein. Aber wenn der Teamkollege schneller ist, dann ist das immer schlecht. Er war die vergangenen fünf Rennen ein Siegfahrer, seit Estoril habe ich Vertrauen gesammelt. Mitte des Jahres habe ich ans Aufhören gedacht, ich war mental total zerstört. Wenn du nicht mal in die Punkte fährst, dann ist das sehr bitter. Das kommt am letzten Wochenende, aber besser jetzt als nie. Die letzten zwei Jahre waren heftig, ich musste erst wieder Vertrauen aufbauen.»

Werbung

Werbung

Jeder im Team freute sich für Dominique, sein Crew-Chief Manuel Cappelletti drückte ihm einen Kuss auf die Stirn. Und Teamchef Manuel Puccetti meinte, dass es leicht ein Podestplatz hätte werden können, wenn er am Anfang ein bisschen weniger verloren hätte.

TV-Programm

Tatsächlich wurde der Routinier von Startplatz 4 kommend in den ersten fünf Runden bis auf Position 9 durchgereicht, von dort kämpfte er sich in den restlichen zwölf Runden auf Platz 5 zurück. «Die anderen haben in den ersten acht oder neun Runden besseren Grip und können ihr Drehmoment ausnützen», erklärte Aegerter die Nachteile der 636er-Kawasaki gegenüber den großvolumigen Maschinen. «In den letzten sechs oder sieben Runden sind sie dafür schlechter. Alcoba konnte gleich am Anfang zwei Gegner überholen und hatte dieses zusätzliche Vertrauen zum Motorrad, mit dem er zwei Meter später bremsen kann. Deshalb ist er ein oder zwei Zehntelsekunden schneller gefahren. Ich konnte zuerst nicht attackieren – und als es ging, konnte ich aufholen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Warm-up

  5. Superpole

  6. Freies Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer

01

9

Jorge Navarro

Jorge Navarro

PTR Triumph Factory Racing

Jorge Navarro

Jorge Navarro

02

61

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

03

75

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

04

69

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

05

52

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

06

11

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

07

77

Dominique Aegerter

Dominique Aegerter

Kawasaki WorldSSP Team

Dominique Aegerter

Dominique Aegerter

08

40

Mattia Casadei

Mattia Casadei

D34G WorldSSP Racing Team

Mattia Casadei

Mattia Casadei

09

53

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

10

16

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Supersport-WM Events
  1. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  4. Vergangen

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien