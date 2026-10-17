Domi Aegerter gestand nach bestem Saisonresultat: «Ich dachte ans Aufhören»

Jeremy Alcoba macht Kawasaki zum erfolgreichsten Hersteller des letzten Saisonviertels. Bis zur Sommerpause ist den Grünen nur ein Podestplatz gelungen, der Spanier wurde im ersten Rennen in Donington Park Dritter. In Cremona triumphierte Alcoba Ende September in beiden Rennen, in Estoril wurde er Dritter und Erster. In Lauf 1 am Samstag in Jerez fehlte lediglich eine halbe Sekunde auf Sieger und Weltmeister Albert Arenas (AS Yamaha), Alcoba wurde nach starker Aufholjagd Zweiter.

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In seinem Fahrwasser konnte sich auch Dominique Aegerter ab Cremona deutlich steigern und in Norditalien ebenso wie bei der folgenden Veranstaltung in Estoril jeweils ein Top-10-Ergebnis einfahren. In Jerez erfreute der Schweizer Kawasaki als Fünfter und eroberte am finalen Wochenende sein bestes Saisonresultat.

« Im letzten Cremona-Test haben wir etwas gefunden , davor hat das Gesamtpaket nicht gestimmt», erklärte Domi im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es fehlte ein bisschen an der Gasannahme, ein bisschen am Fahrwerk, ein bisschen an mir, ein bisschen am Team. Es geht um Zehntelsekunden, jetzt habe ich ein besseres Gefühl und damit mehr Vertrauen – das Bike hat sich weiterentwickelt.»

Zur Saisonmitte war Domi Aegerter mental zerstört

2021 und 2022 wurde Aegerter in der mittleren Hubraumkategorie Weltmeister und gewann 27 seiner 44 Rennen – 35 Mal stand er auf dem Podium. Zur heutigen Leistungsdichte sagt der 36-Jährige, dass diese viel höher sei als damals. «Da gab es zehn gute Leute, heute sind es fünf mehr, aber auch die Motorräder liegen näher beieinander. Platz 5 ist mein bestes Ergebnis in diesem Jahr, damit kann ich zufrieden sein. Aber wenn der Teamkollege schneller ist, dann ist das immer schlecht. Er war die vergangenen fünf Rennen ein Siegfahrer, seit Estoril habe ich Vertrauen gesammelt. Mitte des Jahres habe ich ans Aufhören gedacht, ich war mental total zerstört. Wenn du nicht mal in die Punkte fährst, dann ist das sehr bitter. Das kommt am letzten Wochenende, aber besser jetzt als nie. Die letzten zwei Jahre waren heftig, ich musste erst wieder Vertrauen aufbauen.»

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Jeder im Team freute sich für Dominique, sein Crew-Chief Manuel Cappelletti drückte ihm einen Kuss auf die Stirn. Und Teamchef Manuel Puccetti meinte, dass es leicht ein Podestplatz hätte werden können, wenn er am Anfang ein bisschen weniger verloren hätte.