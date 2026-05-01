Domi Aegerter (Kawasaki) nach Startplatz 19: «Schwieriger als erwartet»
Im Qualifying der Supersport-Kategorie strandete Dominique Aegerter auf dem Balaton Circuit auf Platz 19. Am Samstag wird es auf die Qualitäten des Kawasaki-Piloten im Renntrimm ankommen.
Den Freitag beim vierten Saisonmeeting würde Dominique Aegerter sicher gerne schnell vergessen. Das freie Training am Vormittag beendete der 35-Jährige lediglich als 27., die Superpole am Nachmittag auf Startplatz 19. Der in Portimão und Assen erkennbare Aufwärtstrend hat sich scheinbar in Luft aufgelöst.
Rückstand auf die Pole-Zeit zu groß, bin enttäuscht.»
Dominique Aegerter
Allerdings reduzierte der Kawasaki-Pilot seinen Rückstand von 2,7 sec auf nur noch 1,2 sec. Außerdem steigert sich Aegerter in den Rennen wie kaum ein anderer Pilot und gewinnt regelmäßig viele Positionen. Abschreiben darf man den Schweizer für den Balaton Circuit keineswegs!
«Wir hatten einen schwierigen Start ins Wochenende, schwieriger als erwartet», musste der zweifache Supersport-Weltmeister zugeben. «Am Vormittag lagen wir weit hinter der Pace der Spitzenfahrer zurück. Ein Grund dafür war das Fahrverhalten des Motorrads, denn es ließ sich vor allem in den Kurven nicht gut fahren. Für die Superpole hat das Team jedoch hart gearbeitet, und auch ich habe mich hier auf dieser technischen Strecke fahrtechnisch deutlich verbessert. Unser Rückstand auf die Pole-Zeit ist aber immer noch zu groß, und ich bin enttäuscht über das Ergebnis.»
Während in vielen Boxen die Lichter ausgeschaltet wurden, brütete Aegerter mit seinem Team an Lösungen. Das 15-minütige Warm-up muss dafür genutzt werden, um Änderungen an der Abstimmung zu bewerten.
«Für das Rennen bedeutet das dennoch, so hart wie möglich zu pushen und zu versuchen, eine gute Rundenzeit zu fahren, mit der wir uns für das Rennen am Sonntag in der Startaufstellung weiter nach vorn arbeiten können», brummte Aegerter. «Natürlich wollen wir einige gute Punkte sammeln, aber im Moment liegt noch viel Arbeit vor uns. Dennoch bleiben wir positiv und ich werde mein Bestes geben, um die Situation zu wenden.»
Zur Erinnerung: Die Startaufstellung für den zweiten Lauf basiert in den ersten drei Reihen auf die schnellsten Rennrunden vom ersten Rennen. Zuletzt in Assen rückte Aegerter dadurch von Startplatz 11 auf die fünfte Position nach vorn!
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