Domi Aegerter (Kawasaki) zuversichtlich für Aragón: Gute Chance für Top-10

Ein sechster Platz im ersten Lauf auf dem TT Circuit Assen ist das bisher beste Supersport-Finish von Dominique Aegerter mit Kawasaki. Es war das bisher einzige Top-10-Finish des zweifachen Weltmeisters in diesem Jahr. Fortschritte in der Gewöhnung an die ZX-6R 636 sind vorhanden, doch noch konnte der Schweizer das aus verschiedenen Gründen nicht in entsprechende Ergebnisse ummünzen.

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Besonders in der Superpole hat Aegerter Probleme, wenn es für eine vordere Startplatzierung auf eine schnelle Runde ankommt – über Startplatz 15 kam der 35-Jährige mit Kawasaki nicht hinaus. Im MotorLand Aragón soll das besser werden.

«Ich bin bereit für das sechste Rennwochenende», versicherte der 27-fache Supersport-Sieger. «Sowohl ich als auch das Team sind entschlossen, bestimmte Aspekte zu verbessern – und dann sofort ein gutes Gefühl für das Motorrad zu finden, damit wir in der Superpole gut abschneiden können.»

Aegerter fuhr in seiner Karriere unzählige Runden im MotorLand. In den Supersport-Saisons 2021 und 2022 mit Yamaha holte er einen Sieg, wurde zweimal Zweiter und holte einen fünften Platz.

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Wir haben eine Chance, es in die Top-10 zu schaffen. Dominique Aegerter

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«Ich mag die Strecke in Aragon, auch wenn sie nicht leicht zu meistern ist, mit ihren unübersichtlichen Kurven und Höhenunterschieden, die den Rhythmus stören», erklärte Domi. «Die Rennen in der Supersport-WM sind schwierig, denn alle liegen sehr nah beieinander. Aber ich glaube, dass wir eine Chance haben, es in die Top-10 zu schaffen.»