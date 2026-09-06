Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Domi Aegerter (15./Kawasaki): «Besser, als mit leeren Händen dazustehen»

Der Leidensweg von Dominique Aegerter mit der Kawasaki ZX-6R setzte sich beim Supersport-Meeting in Magny-Cours fort. Den bescheidenen WM-Punkt für Platz 15 nimmt der Schweizer gerne mit.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Dominique Aegerter und die Kawasaki ZX-6R werden keine Freunde mehr
Dominique Aegerter und die Kawasaki ZX-6R werden keine Freunde mehr
Foto: Gold & Goose
Dominique Aegerter und die Kawasaki ZX-6R werden keine Freunde mehr
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die herausragende Supersport-Statistik von Dominique Aegerter bekommt in diesem Jahr ordentliche Schrammen. Nachdem der Schweizer 2021 und 2022 mit der Yamaha R6 fantastische 27 Siege in nur 42 Rennen feierte und jeweils Weltmeister wurde, finden er und sein Kawasaki-Team Puccetti Racing keine funktionierende Abstimmung für die ZX-6R 636 – so auch nicht auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours beim neunten Saisonmeeting.

Werbung

Werbung

Immerhin: Nach Platz 17 im ersten Lauf holte Aegerter im Sonntagsrennen als 15. einen WM-Punkt. «Das ist besser, als mit leeren Händen dazustehen. Aber es ist definitiv nicht das, was wir wollen», ätzte Aegerter. «Ich kann sagen, dass ich wieder alles gegeben und sehr hart gepusht habe. Allerdings wurde das Rennen in etwa bei der Hälfte der Distanz durch eine rote Flagge unterbrochen, sodass wir nach dem Neustart einen Sprint über fünf Runden hatten. Dabei geriet ich in einen heftigen Kampf mit vielen Fahrern. Es war ein ständiges Hin und Her mit sehr vielen Positionswechseln, was meinem Rhythmus nicht gerade zuträglich war. Letztendlich konnte ich mich gegen die meisten von ihnen durchsetzen, und wir kamen auf Platz 15 ins Ziel.»

Dass die Zusammenarbeit mit Kawasaki nach nur einer Saison enden wird, ist zwischen Aegerter und Teamchef Manuel Puccetti längst besprochen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Rohrbacher resigniert hat und sich bei den noch drei ausstehenden Events mit Platzierungen jenseits der Top-10 zufrieden geben wird.

Im Artikel erwähnt

Dass bessere Ergebnisse möglich sind, bewies Teamkollege Jeremy Alcoba in Frankreich mit Platz 5 im zweiten Lauf. «Saison ist noch lange nicht vorbei. Deshalb werden wir als Team weiterhin mit vereinten Kräften hart arbeiten, und auch ich werde meine Hausaufgaben sehr gründlich erledigen. An diesem Wochenende haben wir alles gegeben, und jeder im Team hat sehr hart gearbeitet und viel Engagement gezeigt. Leider spiegeln unsere Ergebnisse das nicht wider», bedauerte Aegerter. «An dieser Stelle möchte ich meinem Teamkollegen gratulieren. Er ist ein großartiges Rennen gefahren und hat bewiesen, dass das Bike schnell ist. Wir werden also nicht aufgeben.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

5

8:21,143

1:39,947

25

02

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

5

+0,414

1:39,743

20

03

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

5

+0,761

1:40,197

16

04

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

5

+0,841

1:40,195

13

05

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

5

+1,071

1:40,189

11

06

Filippo Farioli

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

Filippo Farioli

7

5

+1,629

1:40,129

10

07

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

5

+1,713

1:39,904

9

08

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

64

5

+2,919

1:39,804

8

09

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

5

+3,330

1:39,984

7

10

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

5

+3,581

1:40,225

6

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  3. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  4. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien