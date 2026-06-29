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Dominique Aegerter (Kawasaki): Zwei heiße Testtage auf dem Cremona Circuit

Bei sengender Hitze rückte das Supersport-Team Kawasaki Puccetti zu einem zweitägigen Test in Cremona aus. Für Dominique Aegerter war das die bestmögliche Vorbereitung.

Supersport-WM

Dominique Aegerter feilt weiter an der Gewöhnung an die Kawasaki ZX6-R
Dominique Aegerter feilt weiter an der Gewöhnung an die Kawasaki ZX6-R
Foto: Puccetti Racing
Dominique Aegerter feilt weiter an der Gewöhnung an die Kawasaki ZX6-R
© Puccetti Racing

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In den bisher sieben Events der Supersport-WM 2026 hat Dominique Aegerter 31 Punkte eingefahren – weniger als an einem Rennwochenende der Saisons 2021 und 2022, als er die Weltmeisterschaft überragend gewann.

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Um das Blatt zu wenden, unternimmt sein Kawasaki-Team Puccetti Racing viel. Nach dem verpatzten Heimrennen in Misano (zwei 13. Plätze) wurde ein zweitägiger Test auf dem Cremona Circuit eingelegt. Bei hochsommerlichen Bedingungen stand die Vorbereitung auf Donington Park (10. bis 12. Juli) und natürlich auch auf das zweite Heimrennen in Cremona (25. bis 27. September) im Fokus.

«Das waren im wahrsten Sinne des Wortes heiße Testfahrten», stöhnte Aegerter. «Die Streckentemperatur stieg auf bis zu 63 °C, aber dank der hervorragenden Arbeit des Teams konnten wir mehrere neue Komponenten testen und an all jenen Bereichen des Motorrads arbeiten, für deren Bewertung oder Anpassung wir an Rennwochenenden einfach keine Zeit haben.»

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Trotz der enormen Hitze spulte der 35-Jährige viele Runden auf der mit 3768 Metern kürzesten Piste im Kalender ab. Die Hauptarbeit wurde mit über 80 Runden am Freitag geleistet, am Samstag spulte der Schweizer 35 Runden ab.

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«Wir haben uns auf das Fahrwerk und die Elektronik konzentriert und gleichzeitig an den reinen Rundenzeiten gearbeitet», erklärte Aegerter. «Es war die bestmögliche Vorbereitung für Donington in zwei Wochen, und ich möchte dem gesamten Team dafür danken, dass es unter solch anspruchsvollen Bedingungen so hart gearbeitet hat.»

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