Donington-Gaststarter Luke Stapleford mit Favoritenschreck-Potenzial

Als Luke Stapleford Vollzeit die Supersport-WM bestritten hatte, waren seine Voraussetzungen für starke Ergebnisse zugegebenermaßen nicht ideal. Denn die meiste Zeit fuhr er die Triumph Daytona 675, die damals nicht das beste Motorrad war. Dennoch gelangen dem mittlerweile 34-Jährigen einige ansprechende Ergebnisse, etwa die Plätze 4 und 5 in Donington 2017 und 2016.

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Wie von SPEEDWEEK.com bereits berichtet, wird Stapleford bei seinem Heimrennen in Donington Park mit einer Wildcard in der Startaufstellung stehen, dieses Mal mit einer konkurrenzfähigen V2-Ducati.

Das V2-Motorrad kennt Stapleford aus der britischen Serie, in der er in diesem Jahr auf der Piste in der Grafschaft Leicestershire einen Sieg und einen zweiten Platz einfahren konnte. Es ist klar: Stapleford will bei seinem WM-Comeback nicht nur das Feld auffüllen!

«Ich freue mich riesig über die Gelegenheit, wieder in der Supersport-WM anzutreten. Da ich zuletzt 2018 in dieser Meisterschaft gefahren bin, dachte ich schon, ich würde vielleicht nie wieder die Chance dazu bekommen», freute sich Stapleford. «Dass wir dieses Jahr bereits in Donington gefahren sind, sollte uns einen kleinen Vorteil verschaffen.»

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Stapleford fährt in der nationalen Serie für das Ducati-Team Scars Racing, das auch die Wildcard abwickelt. Das Motorrad wird aber vom Öttl-Team Feel Racing vorbereitet und wird sich technisch und optisch nicht von dem des Deutschen unterscheiden.

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«Deshalb kann ich dem Team gar nicht genug dafür danken, dass es das möglich gemacht hat», betonte der Engländer, der nur 20 km von der Rennstrecke aufgewachsen ist. »Ich weiß, wie hart umkämpft die Supersport-WM in den letzten Jahren war und wie groß die Herausforderung sein wird, aber so wie sich bisher alles in dieser Saison entwickelt hat, glaube ich fest daran, dass wir eine gute Leistung zeigen können. Ich freue mich wirklich darauf, auf die Strecke zu gehen und mich mit den Besten zu messen.»