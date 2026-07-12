Donington, Lauf 2: Sieg für Tom Booth-Amos – Strafe für ungestümen Can Öncü

Lokalmatador Tom Booth-Amos legte in Rennen 1 der Supersport-WM in Donington von Startplatz 9 eine beeindruckende Aufholjagd hin. Der Brite siegte am Samstag mit über zwei Sekunden Vorsprung auf WM-Leader Albert Arenas (Yamaha) und Jeremy Alcoba (Kawasaki). Der Deutsche Philipp Öttl (Kawasaki) wurde Sechster. Teamkollege Doninique Aegerter beendete Lauf 1 auf Rang 12.

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Da Booth-Amos am Samstag auch die schnellste Rennrunde gefahren hatte, durfte der Triumph-Pilot am Sonntag aus der Pole-Position starten. Zur Erinnerung: Die Startaufstellung für den zweiten Lauf basiert für die Top-9 auf der schnellsten Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen.

So standen neben Booth-Amos Lucas Mahias und Albert Arenas in der ersten Startreihe. Reihe 2 bildeten Roberto Garcia, Jaume Masia und Can Öncü – der Türke startete am Samstag von der Pole-Position. Aus Reihe 3 gingen Jeremy Alcoba, Valentin Debise und Aldi Mahendra ins Rennen. Philipp Öttl startete von Position 11.

Um 14 Uhr Ortszeit wurde das Rennen über 19 Runden gestartet. Can Öncü erwischte einen Raketenstart. Booth-Amos fiel auf Position 4 zurück.

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Nach wenigen Kurven ordnete sich das Feld. Die Reihenfolge: Öncü, Mahendra, Booth-Amos, Arenas und Mahias. Am Ende der ersten Runde übernahm Mahendra die Führung. Öttl fiel auf Platz 14 zurück. Agerter war nur 17.

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In Runde 2 musste Josh Watley aufgrund eines technischen Problems aufgeben. An der Spitze war die Reihenfolge unverändert: Mahendra führte vor Öncü und Booth-Amos.

Zu Beginn von Runde 3 übernahm Öncü wieder die Führung, Booth-Amos war neuer Zweiter. Auf Platz 3 lag Arenas, Mahendra war Vierter. Danach ging auch noch Garcia an ihm vorbei. Hector Garzo stürzte in Kurve 11.

In Runde 4 machte Booth-Amos Jagd auf Öncü. Der Brite fuhr die schnellste Rennrunde.

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In Runde 5 hatten sich Öncü, Booth-Amos, Arenas und Garcia eine kleine Lücke auf den Rest des Feldes herausgefahren. Raffaele de Rosa musste wegen eines technischen Defekts aufgeben.

In Runde 6 war die Reihenfolge unverändert. Öttl war bereits Zwölfter.

Runde 7: Öncü wehrte sich mit allem, was er hatte gegen Booth-Amos. Der Triumph-Pilot und Sieger von Lauf 1 machte hinter ihm ordentlich Druck.

Zu Beginn von Runde 8 lagen neun Fahrer innerhalb von 2,5 Sekunden. Garcia und Arenas lieferten sich einen engen Kampf um Platz 3. Valentin Debise (ZX Moto) fuhr die schnellste Rennrunde. Der Franzose lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 7.

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In der neunten Runde quetschte sich Booth-Amos an Öncü vorbei – der Lokalmatador wollte seinen zweiten Sieg holen in Donington. Masia kämpfte sich auf Position 5 vor.

In der zehnten Runde wollte sich Öncü in der engen Melbourne-Haarnadelkurve an Booth-Amos vorbeiquetschen. Das Manöver ging schief, Booth-Amos wurde hinausgedrängt und reihte sich auf Position 4 wieder ein. WM-Leader Arenas übernahm die Führung. Öncü war Zweiter vor Garcia.

Acht Runden vor dem Ende stürzte Taccini. Booth-Amos war schon wieder Dritter. Dann bekam Öncü eine Strafe aufgebrummt – wegen der Aktion gegen Booth-Amos und unverantwortlichem Fahren musste er sich um eine Position zurückfallen lassen.

Sieben Runden vor Schluss übernahm Booth-Amos wieder die Führung. Dahinter lagen Arenas und Öncü auf 2 und 3. Danach konnten Booth-Amos und Arenas eine kleine Lücke herausfahren. Kawasaki-Pilot Alcoba und Mahendra duellierten sich um Position 8. Debise war schon Sechster.

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Fünf Runden vor Schluss ging Öncü erneut mit einem harten Manöver in der Melbourne-Haarnadelkurve an einem Kontrahenten vorbei – dieses Mal war es Albert Arenas, der etwas hinausgedrängt wurde. Doch Arenas konterte und eroberte sich Platz 2 zurück. Öttl lag an der zehnten Stelle.

Vier Runden vor dem Ende des Rennens hatte Booth-Amos einen Vorsprung von über einer Sekunde herausgefahren. Arenas versuchte dranzubleiben.

Drei Runden vor Schluss hatte Cretaro einen Sturz in Kurve 4. Die Marshals hatten danach zu tun, um sein Bike zu bergen. Booth-Amos führte mit 1,3 sec Vorsprung. Garcia war neuer Dritter.

Zwei Runden vor dem Ende hatte Booth-Amos einen Vorsprung von 1,6 sec. Der Brite war auf dem besten Weg zu einem perfekten Wochenende. Casadei stürzte in Kurve 11.

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In der letzten Runde konnte Booth-Amos den Vorsprung mit seiner Triumph weiter ausbauen. Masia und Garcia lieferten sich ein enges Duell um Platz 3.

Am Ende siegte Booth-Amos mit 1,537 sec Vorsprung auf WM-Leader Albert Arenas. Jaume Masia wurde Dritter. Can Öncü wurde auf Position 8 durchgereicht. Philipp Öttl beendete Lauf 2 auf Rang 9. Dominique Agerter wurde 14. Andreas Kofler beendete Lauf 2 in Donington mit 38 Sekunden Rückstand auf Rang 24.