Neue Ducati Panigale V2: Getunter Motor besser als die gedrosselte Version?

Nach Titeln von Nicolo Bulega (2023) und Adrian Huertas (2024) wird die Balance-Regel in der Supersport-WM heute derart angewandt, dass sämtliche Vorteile von Ducati dahin sind. «Wir holen unter diesen Regeln das Maximale raus und haben nur noch 70 Prozent Drosselklappenöffnung», schilderte Philipp Öttl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Da läuft nicht mehr viel Sprudel rein. Als Bulega fuhr, hatte er 83 Prozent Öffnung, er war auf den Geraden teilweise utopisch schnell. Aber davon ist nichts mehr da, das ist alles weg.»

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Zwölf Teilnehmer pilotieren in der Supersport-WM 2026 eine Ducati Panigale V2, einige von ihnen sind sehr starke Fahrer in hervorragenden Teams. Doch nur fünf der bislang 16 Rennen wurden auf einer Ducati gewonnen: Drei von Jaume Masia und jeweils eines von Öttl und Alessandro Zaccone. Vorbei sind die Zeiten, als der Hersteller aus Bologna der Maßstab war, diese Rolle haben Yamaha und ZX Moto eingenommen. Das liegt aber nicht an der grundsätzlichen Schlagkraft der Ducati, sondern an der derzeitigen Balance of Performance.

Neue Regeln ab 2027

Für 2027 wird sich vieles ändern, dann wird die Leistung der Supersport-Maschinen von heute zirka 145 auf dann 130 PS reduziert . Ducati wird nächstes Jahr mit der neuen Panigale V2 antreten, die bereits seit 2025 käuflich ist. Triumph bringt eine Street Triple RS mit neuem Dreizylindermotor mit 800 statt jetzt 765 ccm. Und sollte sich KTM mit dem Team Freudenberg zum WM-Einstieg entschließen , rollt die 990 RC R mit einem Zweizylinderaggregat mit 947 ccm an den Start.

Öttl hat bislang drei Tests mit der 2027er-Ducati absolviert, die in der Serienversion nur 120 PS hat: Zwei im April und Mai in Misano, einen Ende Juli in Cremona . «Jetzt haben wir eine recht rennfertige Version mit einem von Ducati vorbereiteten Motor, der um die 130 PS leistet, der vorgeschriebenen MecTronic-Elektronik, dem Kühler und der Verkleidung», erklärte der 30-Jährige. «Für uns ist der Schritt klar: Mit dem jetzigen Motorrad mussten wir von 155 auf 145 PS, jetzt müssen wir von 120 auf 130 PS. In diesem Fall müssen wir auch Komponenten auf ihre Haltbarkeit testen. Im Moment haben sie uns so viel Leistung genommen, dass das Motorrad im unteren Drehzahlbereich eine seltsame Charakteristik hat. Wenn wir nächstes Jahr einen Motor bekommen, der getunt wurde, dann behält dieser seine Charakteristik.»

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Das erste Gespräch fand statt

Dass Philipp die neue Panigale V2 für die Supersport-WM 2027 entwickeln darf, ist ein gewaltiger Vertrauensbeweis von Ducati und dem Team Feel Racing. Vieles deutet daraufhin, dass es zusammen weitergeht – beide Seiten bestätigen die Intention dazu. Das erste Gespräch gab es im Rahmen des Mugello-GP Ende Mai, ein weiteres wird voraussichtlich nach der Sommerpause Anfang September in Magny-Cours stattfinden.

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In Assen wurde dieses Jahr der erste gemeinsame Sieg gefeiert, drei weitere Podestplätze stehen seit 2025 zu Buche. In der Weltmeisterschaft ist Öttl zur Sommerpause mit 139 Punkten Sechster, von den Ducati-Fahrern ist nur Masia (195) als Dritter besser.