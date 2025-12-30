Ehrung für Ana Carrasco (28): Heimatstadt setzte ihr ein Denkmal

Ana Carrasco hatte 2025 wenig Grund zum Feiern – in ihrer ersten Saison in der Supersport-WM war der 28-Jährigen kein einziges Finish in den Punkterängen vergönnt. Doch nach dem Gewinn der Supersport-300-WM 2018 und der Frauen-WM 2024 war der Aufstieg in die nächsthöhere Kategorie der logische Schritt. Im kommenden Jahr wird die Spanierin erneut mit Honda France versuchen, sich im umkämpften Feld zu etablieren.

Eine besondere Ehrung erhielt Carrasco dennoch, nämlich von ihrer Heimatstadt Cehegín. Die Kleinstadt mit etwa 15.000 Einwohnern liegt in der südspanischen autonomen Region Murcia. Das Sportzentrum der Gemeinde trägt seit dem 20. Dezember den Namen der erfolgreichen Einwohnerin.

«Ana Carrasco ist ein Vorbild für Frauen, insbesondere für Mädchen, nicht nur in der Region, sondern weltweit. Sie hatte keine weiblichen Vorbilder, nur männliche, und die Tatsache, dass sie als erste Frau das Podium erreichte und zweimal Weltmeisterin wurde, ebnet den Weg für Mädchen, die in ihre Fußstapfen treten wollen», erklärte Regionalministerin Conchita Ruiz die Entscheidung. «Zudem trägt Ana den Namen der Region Murcia in die Welt hinaus. Aus all diesen Gründen verdient ihr Beitrag zur Geschichte der Region diese Anerkennung.»

«Es war ein ganz besonderer Tag für mich», zeigte sich Carrasco geschmeichelt. «Meinen Namen am Sportzentrum meines Dorfes und auf der Gedenktafel ‹Murcia, Region der Frauen› zu sehen, erfüllt mich mit großem Stolz. Vielen Dank an die gesamte Bevölkerung von Cehegin und die Region Murcia für diese Anerkennung und dafür, dass ihr auf den Sport als Motor der Werte, Anstrengung und Überwindung setzt. Hoffentlich ist dieser Ort eine Inspiration für zukünftige Generationen.»

