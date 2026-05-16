Elektronikproblem wirft Öttl zurück: «Neunte Plätze nicht unser Anspruch!»

Philipp Öttl erlebte beim Rennwochenende der Supersport-WM in Most einen schwierigen Freitag und hatte für das erste Rennen am Samstag eine denkbar schlechte Ausgangslage. Nach einem enttäuschenden Qualifying musste der Ducati-Pilot das Rennen nur von Startplatz 15 aufnehmen. Ursache für die schwache Performance war ein Elektronikproblem, das bereits im freien Training am Freitag auftrat und sich bis ins Qualifying zog.

Werbung

Werbung

«Im freien Training und im Qualifying hatten wir am Freitag das gleiche Elektronikproblem. Wir konnten es nicht richtig lösen, unsere Analyse war nicht korrekt», erklärte Öttl beim Treffen mit SPEEDWEEK.com nach dem Rennen. «Wir haben den Fehler nach dem Qualifying entdeckt. Für das Warm-up am Samstagmorgen konnten wir den Fehler beheben. Doch rückblickend fehlte uns die Zeit, um richtig an der Abstimmung des Motorrads zu arbeiten.»

Starke Aufholjagd trotz fehlender Vorbereitung

Der Deutsche verlor in der hektischen Anfangsphase des Rennens zunächst weitere Positionen und kam nur als 17. aus der ersten Runde. Danach startete Öttl jedoch eine starke Aufholjagd und arbeitete sich bis auf Platz 9 nach vorn. Im Ziel lag er gut 14 Sekunden hinter Sieger Valentin Debise (ZX Moto). Besonders eng wurde es im Kampf um Rang 9: Öttl rettete die Position mit lediglich 0,005 Sekunden Vorsprung auf Ducati-Markenkollege Simon Jespersen und 0,012 Sekunden vor Alessandro Zaccone ins Ziel.

Werbung

Werbung

Trotz der gelungenen Aufholjagd überwog bei Öttl nicht die Zufriedenheit. «Es war nicht schlecht, dass ich mich von Position 18 auf Position 9 vorarbeiten konnte», kommentierte er. «Leider haben wir es bei den schnellsten Rennrunden nicht in die Top-9 geschafft. Das war unser Ziel. Aber immerhin konnten wir einige Punkte sammeln. Das war wichtig, denn die Saison ist lang.»

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Nur Startplatz 16 für Lauf 2 am Sonntag

Die schnellste Rennrunde bestimmt in der Supersport-WM den Startplatz für Lauf 2. Weil Öttl in dieser Wertung nur auf Rang 13 landete, muss er das Sonntagsrennen sogar von Platz 16 aufnehmen. Zudem verlor der Ducati-Pilot in der Fahrerwertung eine Position und ist nur noch WM-Fünfter, nachdem Can Öncü (Yamaha) als Zweiter 20 Punkte sammelte.

Öttl sieht dennoch deutlich mehr Potenzial: «Wenn man in den ersten drei Reihen steht, dann kann man ums Podium fahren. Ich weiß, dass ich schnell genug dafür bin.» Gleichzeitig räumte der Deutsche ein, dass die fehlende Abstimmungsarbeit das Rennen zusätzlich erschwerte. «Das Überholen war heute schwieriger als erwartet. Ich hab mich diesbezüglich wirklich schwer getan. Doch wir hatten einfach keine Zeit, um das Motorrad richtig abzustimmen. Selbst in der Startaufstellung haben wir Änderungen vorgenommen und die Motorbremse nachjustiert. Mein Team hat das gut gemacht.»