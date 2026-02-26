Ernüchterung bei Kawasaki in der Supersport-WM: Langsamer als 2025?

Seit der Einführung der ZX-6R 636 vor einem Jahr predigt Teammanager Manuel Puccetti, dass mit dieser Kawasaki die Supersport-WM gewonnen werden kann. Jeremy Alcoba bestätigte diese Einschätzung mit Podestplätzen beim vorletzten und letzten Saisonmeeting in Estoril und Jerez.

Werbung

Werbung

Mit Dominique Aegerter holte Puccetti einen der erfolgreichsten Supersport-Piloten für 2026 ins Team. Der Schweizer gewann mit Yamaha zwei Titel überlegen (2021/2020), doch nach wenigen und von schlechtem Wetter geprägten Wintertests hat sich der 35-Jährige nicht an die Ninja gewöhnen können.

Für Phillip Island ruhten die Kawasaki-Hoffnungen daher auf Alcoba, der im vergangenen Jahr als Rookie einen zehnten und einen fünften Platz eingefahren hatte. Doch der Spanier hatte Mühe und zeigte sich nach den Plätzen 10 und 9 ernüchtert. «Das hatten wir nach den Tests nicht erwartet – und es ist auch der Speed, mit dem wir die letzte Saison beendet haben, also gibt es einfach noch viel zu tun», stellte Alcoba frustriert fest. «Es sind nicht die Ergebnisse, die wir nach der Vorsaison erwartet hatten, aber ich denke, wir sind gut gestartet und haben einige wichtige Punkte geholt. Es ist eine lange Saison.»

Werbung

Werbung