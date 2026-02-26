Ernüchterung bei Kawasaki in der Supersport-WM: Langsamer als 2025?
Seit dem vergangenen Jahr setzt Kawasaki in der Supersport-WM die ZX-6R 636 ein. Nach dem diesjährigen Saisonauftakt auf Phillip Island zeigte sich Jeremy Alcoba ernüchtert.
Seit der Einführung der ZX-6R 636 vor einem Jahr predigt Teammanager Manuel Puccetti, dass mit dieser Kawasaki die Supersport-WM gewonnen werden kann. Jeremy Alcoba bestätigte diese Einschätzung mit Podestplätzen beim vorletzten und letzten Saisonmeeting in Estoril und Jerez.
Mit Dominique Aegerter holte Puccetti einen der erfolgreichsten Supersport-Piloten für 2026 ins Team. Der Schweizer gewann mit Yamaha zwei Titel überlegen (2021/2020), doch nach wenigen und von schlechtem Wetter geprägten Wintertests hat sich der 35-Jährige nicht an die Ninja gewöhnen können.
Für Phillip Island ruhten die Kawasaki-Hoffnungen daher auf Alcoba, der im vergangenen Jahr als Rookie einen zehnten und einen fünften Platz eingefahren hatte. Doch der Spanier hatte Mühe und zeigte sich nach den Plätzen 10 und 9 ernüchtert. «Das hatten wir nach den Tests nicht erwartet – und es ist auch der Speed, mit dem wir die letzte Saison beendet haben, also gibt es einfach noch viel zu tun», stellte Alcoba frustriert fest. «Es sind nicht die Ergebnisse, die wir nach der Vorsaison erwartet hatten, aber ich denke, wir sind gut gestartet und haben einige wichtige Punkte geholt. Es ist eine lange Saison.»
Und wie liefen die Rennen? «Wir hatten im ersten Rennen Probleme mit dem Hinterradgrip. Mein Start war gut, aber in der ersten Kurve hatte ich eine kleine Berührung, wodurch ich viele Positionen verloren habe. Es war schwer, diese wieder aufzuholen», erzählte der 24-Jährige. «Das Rennen am Sonntag war wegen des Wetters seltsam. Unsere Strategie war wie bei 90 Prozent der Fahrer, und wir haben Regenreifen aufgezogen. Der Himmel sah immer dunkler aus, sodass wir nicht sagen konnten, ob es noch mehr regnen oder trocken bleiben würde. Einige Fahrer gingen das Risiko ein, Slick-Reifen aufzuziehen, und sie trafen eine gute Wahl. Ich lag im Rennen auf dem fünften oder sechsten Platz und fühlte mich ziemlich gut, aber ich bin eine Runde zu spät zum Reifenwechsel an die Box gefahren. Das Team hat beim Reifenwechsel wirklich gute Arbeit geleistet, aber ich habe die Ausfahrtslinie einen Bruchteil einer Sekunde zu früh überquert, sodass ich bestraft wurde und in der Endwertung einen Platz verloren habe.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand