Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Federico Caricasulo (ZX Moto): «Das kann ich mir noch nicht vorstellen»

Das Werksteam von ZX Moto geht mit unveränderter Fahrerpaarung und mit einem weiterentwickelten Motorrad in die Supersport-WM 2027. Für Federico Caricasulo ist das der Schlüssel zum Erfolg.

Supersport-WM

Federico Caricasulo
Federico Caricasulo
Foto: Gold and Goose Photography
Federico Caricasulo
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In der Supersport-WM 2026 stand Federico Caricasulo im Schatten seines Teamkollegen Valentin Debise. Das Aushängeschild von ZX Moto fuhr im ersten Jahr mit der 820RR sechs Siege sowie neun Podestplätze ein und beendete die Saison als Vizeweltmeister. Aber der Franzose brach eine Lanze für Caricasulo, weil dessen Input und selbstloser Einsatz bei der Weiterentwicklung des chinesischen Motorrades enorm wichtig waren. Deshalb macht das von Evan Bros Racing organisierte Werksteam mit unveränderter Fahreraufstellung 2027 weiter.

Werbung

Werbung

Ab Saisonmitte kam aber auch Caricasulo immer besser mit dem Dreizylindermotorrad ‹made in China› zurecht. Stark der zweite Startplatz in Magny-Cours, wo er mit Platz 5 im ersten Lauf auch sein bestes Saisonergebnis einfahren konnte. Im nächsten Jahr sind solche Resultate seine Messlatte.

«Für einen Rennfahrer ist es immer gut, ein zweites Jahr dasselbe Motorrad und mit demselben Team zu fahren – meiner Meinung nach ist Kontinuität das Wichtigste in diesem Sport», betonte der 30‑Jährige. «Das erste Jahr war schwierig, weil unser Motorrad Eigenschaften hat, die nicht optimal für meinen Fahrstil sind. Gegen Saisonmitte haben wir angefangen, daran zu arbeiten, und haben stetige Fortschritte gemacht. Über den Winter muss ich einen Schritt machen, um im kommenden Jahr um starke Positionen mitkämpfen zu können. Mein Ziel sind konstante Ergebnisse in den Top-5 und immer in der vorderen Gruppe zu sein. Ich gehe davon aus, dass ich viel näher an Valentin sein werde als noch in diesem Jahr.»

Im Artikel erwähnt

Caricasulo bekommt aus nächster Nähe mit, wie in China ein Hype um seinen Teamkollegen ausgebrochen ist. Spätestens beim Heimrennen von ZX Moto auf dem Shanghai Circuit als Saisonfinale 2027, wird auch er eine belagerte Person sein.

Werbung

Werbung

«Das Rennen wird sicher verrückt. Für mich war es auch 2026 ungewohnt, so viele Chinesen an einem Rennwochenende zu sehen – ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es in Shanghai sein wird. Es wird sicher eine großartige Erfahrung und es wird den Motorsport dort weiter pushen», freute sich der Italiener.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Albert Arenas

AS Racing Team

389

2

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

308

3

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

274

4

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

263

5

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

230

6

Jaume Masiá

Orelac Racing Verdnatura

229

7

Roberto Garcia

GMT94 Yamaha

182

8

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

173

9

Matteo Ferrari

WRP Racing

173

10

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

152

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  4. Vergangen

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM