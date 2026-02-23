Weiter zum Inhalt
Furios: Aldi Mahendra (Yamaha) von ganz hinten zum ersten Supersport-Podest
Im zweiten Lauf der Supersport-WM 2026 auf Phillip Island gelang Aldi Mahendra etwas Unglaubliches. Vom letzten Startplatz stürmte der Yamaha-Pilot als Zweiter ins Ziel.
Supersport-WM
Aldi MahendraAldi MahendraFoto: Yamaha
Aldi Mahendra© Yamaha
Einen ähnlichen Husarenritt wie Miguel Oliveira im zweiten Lauf der Superbike-WM auf Phillip Island zeigte in der Supersport-Kategorie Aldi Mahendra – nur von noch weiter hinten und noch weiter nach vorn. Während der BMW-Pilot nämlich als 21. der Startaufstellung Siebter wurde, stürmte der Indonesier von Startplatz 28 als Zweiter auf das Podium. Unglaublich.
Doch die Bedingungen waren andere. Weil Mahendra wegen technischer Probleme in der Superpole keine Runde fuhr, musste er vom letzten Startplatz starten. Zu Beginn des zweiten Laufs war der Phillip-Island-Circuit feucht, doch der Yamaha-Pilot entschied sich wie nur vier weitere Piloten für Slicks, was sich nach wenigen Runden als die bessere Wahl herausstellte. Dass der 300er-Weltmeister von 2024 aber schon nach der Startrunde an sechster Stelle lag, war dennoch außergewöhnlich.
Willkommen zurück auf Phillip IslandWillkommen zurück auf Phillip IslandFoto: Gold & GooseJosh WhatleyJosh WhatleyFoto: Gold & GoosePhilipp ÖttlPhilipp ÖttlFoto: Gold & GooseAlbert ArenasAlbert ArenasFoto: Gold & GooseJaume MasiaJaume MasiaFoto: Gold & GooseLucas MahiasLucas MahiasFoto: Gold & GooseThomas Booth-AmosThomas Booth-AmosFoto: Gold & GooseJosh WhatleyJosh WhatleyFoto: Gold & GooseAlbert ArenasAlbert ArenasFoto: Gold & GooseJosh WhatleyJosh WhatleyFoto: Gold & GooseOliver BaylissOliver BaylissFoto: Gold & GooseAlbert ArenasAlbert ArenasFoto: Gold & GooseJaume MasiaJaume MasiaFoto: Gold & GooseAlbert ArenasAlbert ArenasFoto: Gold & GooseAldi Satya Mahendra, Albert Arenas & Matteo FerrariAldi Satya Mahendra, Albert Arenas & Matteo FerrariFoto: Gold & GooseSieger Albert ArenasSieger Albert ArenasFoto: Gold & Goose
Willkommen zurück auf Phillip Island© Gold & Goose
In Runde 3 kurzzeitig in Führung, verteidigte Mahendra anschließend die zweite Position. Auf Sieger und Teamkollegen Albert Arenas verlor der 19-Jährige aus Yogyakarta (eine Stadt auf Java) knapp fünf Sekunden. Auf den Drittplatzierten Matteo Ferrari (Ducati) hatte er einen soliden Vorsprung von acht Sekunden.
Es war das erste Podest des Teenagers in der Supersport-WM, an dem der 24-fache SSP-Sieger Jules Cluzel einen großen Anteil hatte. «Es war großartig, wieder auf dem Podium zu stehen», stammelte Mahendra. «Nach meinem Sturz im vergangenen Jahr saß ich sechs Monate nicht auf dem Motorrad. Ich möchte mich bei meinem Team und auch bei Jules Cluzel bedanken, der mir beim Training sehr hilft. Vielen Dank an alle, die mich unterstützen, insbesondere an meine Familie und meine Freundin, die nach Australien gekommen sind, um mich zu sehen.»
Wie lief das Rennen aus seiner Perspektive? «Es war unglaublich! Das Wetter spielte verrückt und man wusste nicht, würde es weiter regnen oder nicht. Ich sollte mich für einen Reifen entscheiden und nach Beratung mit meinem Team, wählte ich Slicks. In der ersten Runde gab ich alles, um mit den Jungs mit Regenreifen mithalten zu können. Ich wollte schnellstmöglich nach vorn und es erinnerte mich sehr an die Rennen in der 300er-Klasse.»
  1. Ergebnisse
  2. Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. Rennen
  2. Warm-up
  3. Rennen
  4. Warm-up
  5. Startaufstellung
  6. Startaufstellung
  7. Superpole
  8. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Albert ArenasAS Racing Team
Albert Arenas
75
18
29:19,159
1:33,364
25
02
Aldi Satya MahendraAS Racing Team
Aldi Satya Mahendra
57
18
+4,937
0,000
20
03
Matteo FerrariWRP Racing
Matteo Ferrari
11
18
+13,967
1:33,551
16
04
Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai
Andrea Giombini
88
18
+50,953
1:35,202
13
05
Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing
Can Öncü
61
18
+1:25,203
1:33,205
11
06
Roberto GarciaYamaha Motor France
Roberto Garcia
37
17
+1 Runde
1:33,181
10
07
Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team
Alessandro Zaccone
16
17
+1 Runde
1:33,132
9
08
Lucas MahiasYamaha Motor France
Lucas Mahias
94
17
+1 Runde
1:33,354
8
09
Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team
Jeremy Alcoba
52
17
+1 Runde
1:33,443
7
10
Jaume MasiáOrelac Racing VerdNatura
Jaume Masiá
5
17
+1 Runde
1:32,504
6
Mehr laden
