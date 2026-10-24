Honda in Supersport-WM 2026: Saisonziel erreicht, aber düstere Aussichten
Als einziger Hersteller setzt Honda in der Supersport-WM ein traditionelles 600er-Motorrad ein. Während das niedrig angesetzte Saisonziel 2026 erreicht wurde, wird es im nächsten Jahr schwieriger.
Es war eine große Überraschung, als das Team CBO Racing mit der Unterstützung von HRC, Honda Europe und Honda France im November 2024
Das Supersport-Projekt ist langfristig aufgestellt, wie Bruno Skotnicki von Honda Frankreich seinerzeit betonte. «Honda baut ein Programm über mehrere Jahre auf. Unter der Leitung der Rennabteilung geht es darum, Honda in dieser Kategorie auf höchstem Niveau zu vertreten. Honda will das Motorrad, die Fahrer und das Personal verbessern.»
Die Bilanz nach zwei Jahren ist keine Erfolgsgeschichte: Die zweifache Weltmeisterin Carrasco fuhr in der mittleren Kategorie bisher keinen WM-Punkt ein,
«Ich bin sehr zufrieden mit dem letzten Rennwochenende; ich hätte nie gedacht, dass ich so abschließen würde», freute sich der Franzose. «Am Sonntag konnte ich mit den anderen mithalten und den Anschluss an die Spitze halten. Ich habe mich auf meiner CBR600RR wohlgefühlt und alles gegeben. Die Top-10 zu erreichen ist schwer, das wissen wir, aber wir waren nah dran und haben Punkte geholt. Dadurch konnten wir uns den Titel in der Challenge sichern, was eine großartige Belohnung für das Team ist. Es ist befriedigend, unser Ziel erreicht zu haben.»
Überschaubare Konkurrenz in der WorldSSP-Challenge für Honda
In der WorldSSP-Challenge treten jene Teilnehmer an, die nur an Rennwochenenden in Europa dabei sind. Dies waren in diesem Jahr aber neben den beiden Honda-Piloten lediglich die beiden QJ Motor-Fahrer sowie Privatier Andreas Kofler (Yamaha) – eine überschaubare Konkurrenz.
«Das Saisonziel wurde erreicht, und das ist eine großartige Anerkennung für das gesamte Team», hob Skotnicki hervor. Ich möchte dem gesamten Team zu diesem großartigen Saisonfinale in Jerez gratulieren.Wir werden nächstes Jahr stärker zurückkommen.»
Die Aussichten sind jedoch trüb, denn QJ Motor verbündete sich für 2027 mit dem erfolgreichsten Supersport-Team Ten Kat Racing. Der chinesische Hersteller arbeitet an einem neuen Motorrad und mit dem Know-how der Niederländer wird erwartet, dass QJ im kommenden Jahr deutlich stärker auftreten wird.
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